27 ویں ترمیم کیلیے درکار ووٹ؛  سینیٹ میں پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی

کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے سینیٹ سے 64 ووٹ درکار، سب سے زیادہ 20 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں

ویب ڈیسک November 05, 2025
اسلام آباد:

مجوزہ 27 ویں ترمیم کے لیے درکار ووٹوں کے تناظر میں ایوان بالا میں پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی۔

کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے اس وقت سینٹ سے 64   ووٹ درکار ہوں گے جب کہ   حکومتی بینچز پر سینیٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں پیپلزپارٹی کے پاس ہیں جن کی تعداد 26 ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ ن کے پاس  ایوان بالا میں 20 نشستیں ہیں۔

سینیٹ میں حکومتی اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کی 4  نشستیں اورایم کیو ایم کے 3 ارکان ہیں۔ اسی طرح نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ق  کی ایک ایک سیٹ ہے۔  حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے آزاد سینیٹرز میں سینیٹر عبدالکریم، سینیٹر عبدالقادر ، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ ، اسد قاسم اور سینیٹر فیصل واوڈا شامل ہیں۔

دوسری جانب اپوزیشن بینچز پر پی ٹی آئی کے سینیٹرز سب سے زیادہ ہیں۔ سینیٹ میں پی ٹی آئی کی 14 ، اے این پی کی 3 نشستیں ہیں۔ ایک آزاد سینیٹر نسیمہ احسان بھی اپوزیشن بینچوں پر موجود ہیں جب کہ  پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 6 آزاد سینیٹرز بھی ایوان بالا میں موجود ہیں۔

پی ٹی آئی کے ایک نو منتخب سینیٹر جلد حلف اٹھا لیں گے، تاہم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایک آزاد رکن مراد سعید  نے ابھی  حلف اٹھانا ہے۔

اپوزیشن بینچز پر جمعیت علمائے  اسلام پاکستان کے 7 سینیٹرز ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن بینچز پر مجلس وحدت المسلمین کا ایک اور سنی اتحاد کونسل کا ایک رکن موجود ہے۔
