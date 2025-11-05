ایئرکرافٹ انجینئرز ہڑتال پر نہیں، فلائٹ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترجمان سیپ  

صرف انہی طیاروں کو کلیئرنس دے رہے ہیں جو مکمل طور پر فٹ اور ایئروردی ہیں،پی آئی اے ایئرکرافٹ انجنیئرز

ویب ڈیسک November 05, 2025
facebook whatsup

پی آئی اے ایئرکرافٹ انجنیئرز تنظیم (سیپ) نے اپنے نئے  بیان میں کہا ہے کہ ایئرکرافٹ انجینئرز ہڑتال پر نہیں ہیں، فلائٹ سیفٹی اور ایئروردینس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

پی آئی اے سیپ  نے کہا کہ  سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز آف پاکستان (سیپ) نے واضح کیا ہے کہ قومی ایئرلائن کے انجینئرز ہڑتال پر نہیں ہیں، تمام انجینئرز اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، ایئرکرافٹ انجنیئرز اپنی ذمہ داریاں ایوی ایشن کے حفاظتی اور تکنیکی ضوابط کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔

سیپ  نے کہا کہ پی آئی اے ایئرکرافٹ انجینئرز صرف انہی طیاروں کو کلیئرنس دے رہے ہیں جو مکمل طور پر فٹ اور ایئروردی ہیں، جن طیاروں میں  تکنیکی, حفاظتی خرابی ہے انکو بین الاقوامی حفاظتی معیار کے مطابق فلائٹ کے لیے کلیئر نہیں کیا جا رہا، مسافروں کی حفاظت اور فلائٹ سیفٹی پر کوئی دباؤ یا دھونس برداشت نہیں کی جائے گی۔

سیپ کے مطابق انجینئرز کسی بھی قیمت پر سیکیورٹی اسٹینڈرڈز سے انحراف نہیں کریں گے،  سوسائٹی نے انتظامیہ کی جانب سے انجینئرز کے خلاف کارروائیوں اور پشاور میں تعینات چھ انجینئرز کے کراچی تبادلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، ہہ غیر ضروری اور حالات کو مزید کشیدہ بنانے والا اقدام قرار دیا۔

سیپ اس تاثر کی بھی سختی سے تردید کی کہ انجینئرز قومی ایئرلائن کی نجکاری کے مخالف ہیں، انجینئرز نجکاری کے مخالف نہیں بلکہ اس کے حامی ہیں،  بشرطیکہ قومی ایئرلائن کو ایک مستحکم اور پیشہ ورانہ انتظامی ڈھانچہ میسر آئے۔

سیپ نے مطالبہ  کیا کہ انجینئرز کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ آٹھ سال سے رکی ہوئی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، طیاروں کے فاضل پرزہ جات بروقت فراہم کیے جائیں، انجینئرز کو  ایک ذہنی و معاشی دباؤ سے آزاد کام کا ماحول فراہم کیا جائے  تاکہ فلائٹ سیفٹی اور کارکردگی برقرار رکھی جا سکے،  پروازوں میں تاخیر انجینئرز کی کسی ہڑتال یا احتجاج کا نتیجہ نہیں،  یہ محفوظ اور ذمہ دارانہ تکنیکی تشخیص کے عمل کا حصہ ہے۔

اس میں کہا گیا کہ سیپ پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کو محفوظ، پیشہ ورانہ اور عالمی معیار کے مطابق برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔

دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ اور انجینیرز کی تنظیم سیپ میں تنازع کے باعث قومی ایئرلائن کا فلائٹ شیڈول آج بھی شدید متاثر رہا، کراچی سے دبئی کی پرواز پی کے 213 رات دو گھنٹہ تاخیر سے علی الصبح 3 بجے روانہ ہوئیں۔ 

پی آئی اے کی صبح 7 بجے پرواز پی کے 300/ کراچی،اسلام آباد تین گھنٹے تاخیر سے 10 بجے روانہ ہوئی، پی آئی اے کی کراچی سے لاہور کی پرواز پی کے 302 منسوخ 
کردی گئی جب کہ کراچی سے لاہور کی دوسری پرواز پی کے 312 ایک گھنٹہ تاخیر صبح 10بجے روانہ ہوئی۔

کراچی سے تربت کی پرواز تاحال روانہ نہیں ہوئی پرواز کو صبح 11 بجے روانہ ہونا تھا، پی آئی اے کی کراچی سے لاہور کی دوپہر 2 بجے کی روانہ 10  گھنٹے تاخیر سے رات 12 روانہ ہوگی۔

لاہور سے کراچی جانے والی پرواز پی کے 303 منسوخ کردی گئی،  کراچی جانے والی پی اے 305 چھ گھنٹے تاخیر کا شکار رہی،  دمام سے لاہور آنے والی پرواز پی اے 248 بائیس گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔

کراچی سے لاہور آنے والی پرواز 302 منسوخ، اسلام آباد سے گلگت کی پرواز پی کے 601 منسوخ اور اسلام آباد سے جدہ جانے والے پرواز 741 چار گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔

اسلام آباد سے کراچی اور سکردو جانے والی پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوئی، گلگت سے اسلام آباد آنے  والی دو پروازیں پرواز پی کے 602 اور 604 بھی منسوخ کردی گئی۔

جناح انٹرنیشنل ائیرپورٹ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز پی کے 302 اور 306 منسوخ کردی گئی، کراچی سے تربت جانے والی پرواز پی کے 501 تاخیر کا شکار ہوئی۔

کراچی سے لاہور جانے والی پرواز پی کے 304 دس گھنٹے تاخیر کا شکار  ہوئی، کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز 370 کو تین گھنٹے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔

باچا خان انٹرنیشنل ائیرپورٹ  پشاور سے دوحا جانے والی پرواز پی کے 18 گھنٹےتاخیر کا شکار ہوئی، دوحا سے پشاور آنے والی پرواز پی کے 286 بھی 18گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جارہی ہے، فضل الرحمان

Express News

جرمنی کا پاکستان کیلیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو ترقیاتی پیکج اعلان

Express News

پائیدار ترقی کیلئے امن اور مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے، شیری رحمن

Express News

27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی بیٹھک جمعرات کو استنبول میں ہوگی، وزیر دفاع کی شرکت متوقع

Express News

پاک-افغان مذاکرات آج سے استنبول میں ہوں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو