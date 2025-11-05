کراچی گارڈن سے اغوا 2 نوجوانوں کو بلوچستان سے بازیاب کرالیا گیا

اے وی سی سی پولیس اور سی پی ایل سی نے بلوچستان میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گارڈن سے اغوا کیے جانے والے 2 نوجوانوں کو بحفاطت بازیاب کرالیا۔
رپورٹ کے مطابق اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس اورسیٹیزن پولیس لائژن کمیٹی نے تیکنیکل بنیادوں اورہیومن انٹیلی جنس پربلوچستان میں اہم مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے43 روزقبل گارڈن سے اغوا کیے جانے والے 2مغوی نوجوان عامرولد حاجی اورنگزیب اوراس کے دوست شاہ زیب ولد عنایت اللہ کوریووگاڑی سمیت بحفاطت بازیاب کرالیا گیا۔
ایس ایس پی اے وی سی سی آصف رضا بلوچ نے ایکپسریس کو بتایا کہ بازیاب کرائے جانے والےمغوی نوجوان ٹرانسپورٹرزہیں اوردونوں نوجوان کو23 ستمبرکوگارڈن چڑیا گھرکے قریب سے کاڑی سمیت اغوا کیا گیا تھا اوراغوا کاروں نے مغوی نوجوان کی رہائی کے لیے 3 ارب روپے تاوان طلب کیا تھا۔
انھوں نے بتایا کہ مغوی نوجوانوں کے اغوا کا مقدمہ گارڈن تھانے میں درج کیا گیا تھا اوربعدازاں مقدمے کی تفتیش اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد کی گئی تھی جس کے بعد انھوں نے اپنی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اورخصوصی ٹیم نے بلوچستان میں چھاپہ مار کارروائی کی اوردونوں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرالیا۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ دونوں نوجوانوں کے اغوا میں ملوث اغوا کار فرار ہیں جن کا بلوچستان میں تعاقب جاری ہے، اے وی سی سی پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے بعد مدعی مقدمہ اورمغویاں نے ایس ایس پی اے وی سی اورانکی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔