کراچی گارڈن سے اغوا 2 نوجوانوں کو بلوچستان سے بازیاب کرالیا گیا

اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس اور سیٹیزن پولیس لائژن کمیٹی نے بلوچستان میں اہم مشترکہ کارروائی کی

اسٹاف رپورٹر November 05, 2025
facebook whatsup

اے وی سی سی پولیس اور سی پی ایل سی نے بلوچستان میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گارڈن سے اغوا کیے جانے والے 2 نوجوانوں کو بحفاطت بازیاب کرالیا۔

رپورٹ کے مطابق اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس اورسیٹیزن پولیس لائژن کمیٹی نے تیکنیکل بنیادوں اورہیومن انٹیلی جنس پربلوچستان میں اہم مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے43 روزقبل گارڈن سے اغوا کیے جانے والے 2مغوی نوجوان عامرولد حاجی اورنگزیب اوراس کے دوست شاہ زیب ولد عنایت اللہ کوریووگاڑی سمیت بحفاطت بازیاب کرالیا گیا۔

ایس ایس پی اے وی سی سی آصف رضا بلوچ نے ایکپسریس کو بتایا کہ بازیاب کرائے جانے والےمغوی نوجوان ٹرانسپورٹرزہیں اوردونوں نوجوان کو23 ستمبرکوگارڈن چڑیا گھرکے قریب سے کاڑی سمیت اغوا کیا گیا تھا اوراغوا کاروں نے مغوی نوجوان کی رہائی کے لیے 3 ارب روپے تاوان طلب کیا تھا۔

انھوں نے بتایا کہ مغوی نوجوانوں کے اغوا کا مقدمہ گارڈن تھانے میں درج کیا گیا تھا اوربعدازاں مقدمے کی تفتیش اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد کی گئی تھی جس کے بعد انھوں نے اپنی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اورخصوصی ٹیم نے بلوچستان میں چھاپہ مار کارروائی کی اوردونوں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرالیا۔

ایس ایس پی نے بتایا کہ دونوں نوجوانوں کے اغوا میں ملوث اغوا کار فرار ہیں جن کا بلوچستان میں تعاقب جاری ہے، اے وی سی سی پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے بعد مدعی مقدمہ اورمغویاں نے ایس ایس پی اے وی سی اورانکی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جارہی ہے، فضل الرحمان

Express News

جرمنی کا پاکستان کیلیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو ترقیاتی پیکج اعلان

Express News

پائیدار ترقی کیلئے امن اور مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے، شیری رحمن

Express News

27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی بیٹھک جمعرات کو استنبول میں ہوگی، وزیر دفاع کی شرکت متوقع

Express News

پاک-افغان مذاکرات آج سے استنبول میں ہوں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو