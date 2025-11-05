بھارت نے ایک بار پھر کرکٹ کو سیاست زدہ کردیا

نیپال کی نابینا ٹیم کے پاکستانی نژاد کوچ کو ویزا دینے سے انکار

خالد محمود November 05, 2025
مودی سرکار نے کھیل میں ’مخاصمت ‘ کی آمیزش کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی نژاد نیپالی کوچ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے ایک بار پھر کھیل کو نفرت کی سیاست میں جھونک کر اپنی متعصبانہ سوچ بے نقاب کردی ہے۔

بھارت نے نیپال کی نابینا خواتین کرکٹ ٹیم کے کوچ مسعود جان کو پاکستانی شہری ہونے کے باعث ویزا دینے سے انکار کر دیا۔  یہ فیصلہ 11 نومبر سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہونے والے نابینا خواتین کرکٹ ورلڈ کپ سے چند روز قبل سامنے آیا۔

مسعود جان پاکستان کے سابق بین الاقوامی کرکٹر اور تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی کے وصول کنندہ ہیں، مسعود جان نے نیپال کی نابیناخواتین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے بھارت جانا تھا۔

مسعودجان کا شمارنابینا کرکٹ کے بانی کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ مسعود جان کی عدم موجودگی  نیپال کی ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دی جا رہی ہے۔
