ناشتہ چھوڑنا ، کارکردگی پر منفی اثر ڈالتا ہے

صحت بخش کھانے سے آغاز آپ کو دن بھر چاک وچوبند رکھتا ہے

 علیشبہ عدنان November 06, 2025
فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ

 گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی، فیصل آباد

ناشتہ خود لفظ کا مطلب ہے ’’روزہ توڑنا،،۔ چھ سے آٹھ گھنٹے کی طویل نیند کے بعد ہمارا جسم روزے کی حالت میں بیدار ہوتا ہے۔ اسے دن شروع کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ناشتہ آتا ہے ۔ یہ ضروری غذائی اجزاء اور توانائی فراہم کرتا ہے جو ہمارے جسم اور دماغ کو صبح بھر طاقت بخشتا ہے۔

اتنا ضروری ہونے کے باوجود، بہت سے لوگ مصروف نظام الاوقات، دیر سے جاگنے کے اوقات، یا صبح سویرے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم، اس اہم کھانے کو چھوڑنا تھکاوٹ، کمزور ارتکاز، موڈ میں تبدیلی، اور دن کے دیگر اوقات میں زیادہ کھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر روز متوازن ناشتہ کرنا آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں سے لے کر کام شروع کرنے والے بالغوں تک، ہر ایک کو دن بھر کی غذائیت سے بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔

ناشتہ صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نتیجہ خیز، توانائی بخش اور خوشگوار دن کی بنیاد ہے۔

ناشتہ اتنا ضروری

 کیوں ہے؟

-1 یہ آپ کے جسم کو ایندھن دیتا ہے۔ایک رات کی نیند کے بعد، آپ کے جسم نے ذخیرہ شدہ توانائی کا زیادہ تر استعمال کیا ہے۔ ناشتہ کاربوہائیڈریٹس اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جو آپ کے توانائی کے ٹینک کو دوبارہ بھرتے ہیں۔ جئی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی اور پھل جیسے کھانے جلدی توانائی دیتے ہیں، جبکہ انڈے، دودھ اور گری دار میوے اسے زیادہ دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنا آپ کو سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں طاقت کی سطح گر گئی ہے۔، اور آپ بلا وجہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ صبح صحت بخش ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم فوری طور پر زیادہ متحرک اور کام کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔

 مثال: دودھ اور پھل کے ساتھ جئی کا ایک پیالہ آپ کو گھنٹوں چاک و چوبند رکھ سکتا ہے!

-2 یہ آپ کو توجہ مرکوز کرنے اور مثبت سوچنے میں مدد دیتا ہے۔

آپ کا دماغ اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب اس میں کافی گلوکوز ہوتا ہے ۔ چینی کی ایک شکل جو کھانے سے آتی ہے۔ جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کے گلوکوز کی سطح گر جاتی ہے، اور آپ کا دماغ توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر پیٹ ھر ناشتہ نہ کیا جائے تو طلباء کو اپنے اسباق یا امتحانات پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ طبی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلباء باقاعدگی سے ناشتہ کرتے ہیں وہ ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کلاس میں زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یادداشت اور تخلیقی صلاحیتوں میں بہتری آتی ہے۔

 اپنے ناشتے میں اناج اور پھل شامل کریں ۔ یہ آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کو پورا دن تر وتازہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔

-3 صحت بخش ناشتہ آپ کو اچھے موڈ میں رکھتا ہے۔

کیا آپ کو بھوک لگنے پر کبھی غصہ یا چڑچڑا پن محسوس ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کم بلڈ شوگر آپ کے موڈ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے آپ کے بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے، آپ کا موڈ مثبت اور آپ کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔

جب آپ خوش پیٹ کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا پورا دن ہلکا اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ کیلے، دہی اور سارا اناج جیسی غذائیں سیروٹونن کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں، جو کہ ’’اچھا محسوس کرنے والا،، ہارمون ہے، جو آپ کو خوش رکھتا ہے۔

 جو لوگ باقاعدگی سے ناشتہ کرتے ہیں وہ دن میں زیادہ مثبت اور کم تناؤ محسوس کرتے ہیں۔

-4  یہ صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے انہیں وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ حقیقت میں، اس کا اکثر الٹا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو بعد میں بھوک لگتی ہے اور آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ غیر صحت بخش اسنیکس یا بھاری کھانا کھاتے ہیں۔

متوازن ناشتہ آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھر کر رکھتا ہے اور بعد میں زیادہ کھانے سے روکتا ہے۔ فائبر اور پروٹین سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے، جئی اور پھل کھانے سے آپ کی بھوک کو قدرتی طور پر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 اپنے ناشتے میں ہمیشہ کچھ پروٹین شامل کریں۔ یہ آپ کو بھرا رکھتا ہے اور کیلوریز کو موثر طریقے سے جلانے میں مدد کرتا ہے۔

-5  یہ ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔

ناشتے کے کھانے اکثر وٹامنز، معدنیات اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں جن کی آپ کے جسم کو روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ کیلشیم فراہم کرتا ہے، پھل آپ کو وٹامن اور فائبر فراہم کرتے ہیں، اور انڈے پروٹین اور آئرن فراہم کرتے ہیں۔

ناشتہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ان اہم غذائی اجزا سے محروم ہو جانا، جو آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں اور آپ کی روزمرہ کی توانائی کی سطح کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک صحت مند صبح کا کھانا یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی غذائی ضروریات کو پورا کریں۔

 مثال: ایک کیلا اور ایک گلاس دودھ آپ کے جسم کو پوٹاشیم، کیلشیم اور پروٹین دے سکتے ہیں۔سب کچھ صبح 8 بجے سے پہلے!

صحت مند ناشتہ

کیا بناتا ہے؟

صحت مند ناشتہ متوازن ہوتا ہے، یعنی اس میں کھانے کے مختلف گروپ شامل ہوتے ہیں جو توانائی اور غذائیت فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

کاربوہائیڈریٹس ۔ یہ آپ کے جسم اور دماغ کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ (مثالیں: بنا چھنے اناج کی روٹی، جئی، پھل)

پروٹین ۔ یہ جسم کے بافتوں کی تعمیر اور مرمت میں مدد کرتے ہیں۔ (مثالیں: انڈے، دہی، دودھ، گری دار میوے)

صحت مند چکنائی ۔ یہ آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھر کر رکھتی ہیں اور دماغی کام کو سہارا دیتی ہیں۔ (مثالیں: مونگ پھلی کا مکھن، ایوکاڈو، زیتون کا تیل)

وٹامنز اور معدنیات ۔ نشوونما اور مضبوط مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہیں۔ (مثالیں: پھل، سبزیاں، بیج)

 سنہری اصول: ہر صبح ہر گروپ سے کم از کم ایک کھانا شامل کرنے کی کوشش کریں۔

لہٰذا، ڈی ہائیڈریشن(پانی کی کمی) سے بچنے کے لیے وافر مقدار میں پانی یا ایک گلاس دودھ پیجئے۔ پروسیسرڈ فوڈز جیسے میٹھے اناج یا تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں ۔ یہ فوری توانائی دیتے ہیں لیکن آپ کو جلدی تھکا دیتے ہیں۔

اچھا ناشتہ بنانے کے لیے آپ کو فینسی اجزاء یا مہنگی اشیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر صحت بخش ناشتے ان چیزوں سے جلدی تیار کیے جا سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہاں کچھ مزیدار اور آسان ترکیبیں دی جا رہی ہیں:

 انڈے اور سبزیوں کا آملیٹ

اجزاء:2 انڈے،1 چھوٹا پیازکٹا ہوا،

½ ٹماٹر، کٹے ہوئے۔

پالک کے چند پتے یا ہری مرچیں (اختیاری)، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ،1 چائے کا چمچ تیل یا مکھن

ہدایات:ایک پیالے میں انڈوں کو پھینٹیں اور کٹی ہوئی سبزیوں میں مکس کریں۔نمک اور کالی مرچ ڈالیں۔نان اسٹک پین میں تیل گرم کریں اور مکسچر ڈالیں۔

گولڈن براؤن ہونے تک ہر طرف چند منٹ تک پکائیں۔ تیار: 7-8 منٹ

ہیلتھ ٹپ: اضافی ذائقہ اور پروٹین کے لیے آپ پنیر یا مشروم شامل کر سکتے ہیں

 کیلے کی جئی اسموتھی

اجزاء:1 پکا ہوا کیلا،½ کپ جئی،1 کپ دودھ یا دہی،1 چائے کا چمچ شہد یا چینی (اختیاری)

ہدایات:تمام اجزاء کو بلینڈر میں ملا دیں۔ ہموار ہونے تک بلینڈ کریں۔ایک گلاس میں ڈالیں اور سردی سے لطف اٹھائیں۔3 منٹ میں تیار

 تفریحی حقیقت: یہ اسموتھی ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کام یا اسکول جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں ۔یہ تیز، بھرنے والی اور انتہائی غذائیت سے بھرپور ہے۔

 سبزی والا پراٹھا

(بھاری فلیٹ بریڈ)

اجزاء:1 کپ گندم کا آٹا،½ کپ کٹی ہوئی گاجر، پالک، یا میشڈ آلو،حسب ذائقہ نمک اور مصالحہ،پانی اور تیل کے چند قطرے۔

ہدایات:آٹا، سبزیاں، نمک اور مصالحے مکس کریں۔آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور نرم آٹے میں گوندھ لیں۔گول شکل میں رول کریں اور ہلکے تیل سے گرم پین پر پکائیں۔

تیار: 10-12 منٹ

 اس کے ساتھ پیش کریں: تازگی بخش ذائقہ کے لیے دہی یا پودینے کی چٹنی کا ایک پیالہ۔

  پھلوں اور گری دار میوے کے ساتھ دہی کا پیالہ

اجزاء:1 کپ سادہ دہی،½ کپ کٹے ہوئے پھل (سیب، آم، کیلا، یا بیر)،مٹھی بھر گری دار میوے یا خشک میوہ جات (بادام، اخروٹ، کشمش)،1 چائے کا چمچ شہد۔

ہدایات:ایک پیالے میں دہی شامل کریں۔کٹے ہوئے پھل اور گری دار میوے میں مکس کریں۔قدرتی مٹھاس کے لیے اوپر شہد کی بوندا باندی کریں۔  5 منٹ میں تیار

آئیڈیا: دہی اور پھلوں کو شیشے میں ڈال کر اسے خوبصورت بنائیں ۔ یہ ایک میٹھے کی طرح نظر آئے گا!

آلو اور انڈے کا سینڈوچ

اجزاء:روٹی کے 2 ٹکڑے،1 ابلا ہوا انڈا (کٹا ہوا)،½ ابلا ہوا آلو (میشڈ)،ایک چٹکی نمک اور کالی مرچ،مکھن یا مایونیز۔

ہدایات:ابلے ہوئے آلو کو نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ملا دیں۔اسے روٹی پر پھیلائیں، انڈے کے ٹکڑے ڈالیں، اور سینڈوچ میکر یا پین میں ٹوسٹ کریں۔

 تیار: 6-8 منٹ

بونس: کرنچ اور تازگی کے لیے لیٹش یا ککڑی شامل کریں۔

روزانہ ناشتہ کرنے

کے فائدے

باقاعدگی سے ناشتہ کھانے سے آپ کا پیٹ بھرنے سے زیادہ کام ہوتا ہے ۔ یہ زندگی بھر صحت مند عادات بناتا ہے۔

 وہ لوگ جو ناشتہ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بناتے ہیں ان کا امکان زیادہ ہوتا ہے:

دن بھر متحرک رہیں،بہتر ہاضمہ ہو۔

صحت مند دل کو برقرار رکھیں

کام یا اسکول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔

جذباتی طور پر زیادہ خوش اور متوازن محسوس کریں۔

ناشتہ آپ کے میٹابولزم کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو کھانے کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ بعد میں زیادہ کھانے سے بھی روکتا ہے، آپ کو اپنے وزن اور بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

بچوں اور نوعمروں کے لیے ناشتہ خاص طور پر اہم ہے۔ یہ اسکول کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، ترقی کی حمایت کرتا ہے، اور انہیں جسمانی سرگرمیوں کے لیے متحرک رکھتا ہے۔ دوسری طرف، بالغ افراد بہتر ارتکاز اور کم تناؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔   n
