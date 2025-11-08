پاکستانی سفیر کی امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات، تعلقات کے فروغ پر گفتگو

فریقین میں پاک امریکا تعلقات کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کو زیادہ خوشحال و محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک November 08, 2025
facebook whatsup
واشنگٹن:

پاکستانی سفیر نے امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے مابین تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق امریکی محکمۂ خارجہ کے بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ایس پال کپور سے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے ملاقات کی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں ایس پال کپور نے  کہا کہ انہیں پاکستانی سفیر سے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فریقین نے پاک امریکا تعلقات کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کو زیادہ خوشحال و محفوظ بنانے کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔

پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے بھی ملاقات کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے اسسٹنٹ سیکریٹری پال کپور کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں قیادت کی سطح پر پاک امریکا تعلقات کو اقتصادی طور پر مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے  پر بات چیت ہوئی۔

رضوان سعید شیخ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں مسلسل رابطہ ضروری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو