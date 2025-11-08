تیسرا ون ڈے: جنوبی افریقا کی ٹیم 143 رنز پر ڈھیر، پاکستان کی بیٹنگ جاری

ابرار احمد نے جنوبی افریقا کے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی

اسپورٹس ڈیسک November 08, 2025
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ فیصل آباد میں جاری ہے جہاں مہمان ٹیم محض 173 رنز پر ڈھیر ہوگئی، ہدف حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔

تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم جنوبی افریقی بیٹنگ لائن پاکستانی بولرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔

جنوبی افریقا کی پوری ٹیم 37.5 اوورز میں 143 رنز پر ڈھیر ہوگئی، کوئنٹن ڈی کوک 53 اور لوہان ڈی پریٹوریس 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4، سلمان آغا، محمد نواز اور شاہین آفریدی نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

خیال رہے کہ پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ محمد وسیم جونیئر اور نسیم شاہ کی جگہ حارث رؤف اور ابرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

جنوبی افریقی ٹیم میں بھی دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جارج لنڈے کی جگہ لنگی نگیدی کو شامل کیا گیا ہے جبکہ انجری کا شکار ہونے قشیل کی جگہ روبن ہرمین ڈیبیو میچ کھیل رہے ہیں۔

پاکستانی بیٹنگ

مہمان ٹیم کا دیا گیا 143 رنز کا ہدف حاصل کرنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 92 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔
اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

'آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا': معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

