اٹلی کے فیشن برانڈ نے معمولی سیفٹی پن لاکھوں روپے میں فروخت کیلئے پیش کردی

پراڈا کے تقریباً 2 لاکھ 20 ہزار روپے کی سیفٹی پن کو انٹرنیٹ پر شدید ٹرول کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک November 08, 2025
facebook whatsup

اطالوی فیشن برانڈ پراڈا نے 775 ڈالر (2 لاکھ 19 ہزار پاکستانی روپے) کی سیفٹی پن متعارف کرا کر ایک بار پھر انٹرنیٹ پر ہلچل مچا دی۔

’قروشیے سیفٹی پِن بروچ‘ نامی پیتل سے بنا یہ سیفٹی پِن رنگین قروشیے میں لپٹا ہے جس پر پراڈا کا ایک چھوٹا سا تکون لوگو لگا ہے۔

200 سے 250 روپے کے درمیان سیفٹی پن کا پیکٹ خریدنے والے صارفین کو جب پراڈا کے تقریباً 2 لاکھ 20 ہزار روپے کی سیفٹی پن سے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر خوب مذاق بنایا۔

ایک صارف نے لکھا ’کیا برانڈز اس موقع پر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟‘

ایک صارف کا کہنا تھا یہ قروشیے ان کی دادی نے یہ ٹی وی پر ساس بہو کے ڈرامے دیکھتے ہوئے بناتی تھیں۔‘

 

Prada really out here selling crochet safety pins for 70K. My grandma used to make those while watching Saas-Bahu dramas 😂 pic.twitter.com/jlgjJ60jad

— Devanshu Kumar (@oldschoolguy__) November 5, 2025

اس متعلق ناقدین کا کہنا تھا کہ ’لگژری ایزنشیلز‘ کا رجحان بتاتا ہے کہ کس طرح فیشن ہاؤسز کے پاس نئے خیالات کا فقدان ہو رہا ہے۔

ایک فیشن بلاگر کا کہنا تھا کہ یہ تخیلاتی نہیں بلکہ احمقانہ عمل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

کم وقت میں زیادہ کھیرے بیچ سے توڑنے کا ریکارڈ

Express News

خاتون کی پلکوں سے 250 جوئیں اور انکے 85 انڈے کیسے نکالے گئے؟ طب کی دنیا کا حیران کن واقعہ

Express News

نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا

Express News

دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال، جو 1 لاکھ سے زائد مکڑیوں کا گھر بھی ہے

Express News

امریکا: چھ برس سے جاری ٹوٹکے نے کروڑوں کی لاٹری جتوادی

Express News

اٹلی کے فیشن برانڈ نے معمولی سیفٹی پن لاکھوں روپے میں فروخت کیلئے پیش کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو