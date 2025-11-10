کراچی کی اہم شاہراہ کو آج سے ٹریفک کیلیے 30 دسمبر تک بند کر دیا گیا

یونیورسٹی روڈ بند ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کی صورت حال مزید خراب ہوگی

ویب ڈیسک November 10, 2025
(فوٹو: فائل)

شہر قائد کی اہم شاہراہ یونیورسٹی روڈ کو ترقیاتی کام کے باعث حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک آج سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور سندھ حکومت کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی (نیپا چورنگی پُل) تک یونیورسٹی روڈ کے دونوں ٹریک بند آج 10 نومبر سے 30 دسمبر یعنی 51 روز تک رہیں گے۔

ٹریک بند رکھنے کی وجہ بی آر ٹی لائن ریڈ لائن منصوبے کے نیچے کے فور سے آنے والی پانی کی لائن بچھانا ہے، جس کا کام آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔

واٹراینڈ سیوریج کارپوریشن کے مطابق 7 کلومیٹر طویل پانی کی لائن کا نیٹ ورک بنایا جارہا ہے جسے مستقبل میں کے فور سے جوڑا جائے گا اور پھر اسی سسٹم سے پانی کی ترسیل ہوگی۔

ترجمان کے مطابق ’پہلے مرحلے میں نیپا سے وفاقی اردو یونیورسٹی جبکہ دوسرے مرحلے میں حسن اسکوائر سے نیپا تک کام ہوگا‘۔

حکام کے مطابق اس منصوبے کو 30 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔

یونیورسٹی روڈ پہلے ہی ریڈ لائن منصوبہ ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہے اور اس وجہ سے شہر میں ٹریفک کی صورت حال مزید خراب ہوگی جبکہ اس کا دباؤ، شاہراہ لیاقت، شاہراہ فیصل، گلستان جوہر اور اطراف کی سڑکوں پر پڑے گا۔

تعمیراتی کاموں کے باعث دھول و آلودگی سے شہریوں کو آمدورفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے.

حکام کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کے اطراف سڑکوں پر شیڈول کے مطابق کام کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی روڈ پر شیڈول کے تحت مختصر مقامات پر کام کیا جائے گا۔

اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے متبادل ٹریفک پلان بھی مرتب کیا ہے جس کے تحت سبزی منڈی سے آنے والے ٹریفک کو غریب آباد کی طرف موڑا جائے گا جبکہ نیپا سے حسن اسکوائر آنے والی گاڑیوں کو راشد منہاس روڈ الہ دین کی طرف موڑا جائے گا۔

یونیورسٹی روڈ نیپا برج کے نیچے پہلا یوٹرن وفاقی اردو یونیورسٹی روڈ کی جانب حسن اسکوائرروڈ کو بند کیا گیا ہے۔

 
