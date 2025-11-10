27 ویں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپلز پارٹی ڈیڈلاک ختم؛ مسودے کو حتمی شکل دیدی گئی

اسلام آباد:
27 ویں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈلاک ختم ہوگیا، جس کے بعد مجوزہ بل کے مسودے کو حتمی شکل دیدی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے اجلاس میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ۔ وفاقی وزیرقانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق اتفاق رائے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ تبدیلیاں تھیں جو مکمل کرلی گئی ہیں۔
اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ مسودہ پرنٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
قبل ازیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کے چیمبر میں مجوزہ آئینی ترمیم کے حتمی ڈرافٹ پر اجلاس جاری رہا، جس میں ججوں کے ٹرانسفر، کیسز کے ٹرانسفر اور آرٹیکل 243 پر مشاورت کی گئی۔
اس اہم اجلاس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کی جانب سے شیری رحمن اور نوید قمر شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر انوشہ رحمن ایوان بالا میں نمبر گیم پورے کرنے کے لیے متحرک رہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ن لیگ کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے 2 نکات پر ڈیڈ لاک تھا، جو اب ختم ہوگیا ہے اور دونوں جماعتوں کے مابین اتفاق رائے پیدا ہونے کے بعد مجوزہ ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔