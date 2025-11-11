پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف جوڑی کبریٰ خان اور گوہر رشید کی ویڈیوز سامنے آئیں جس کے بعد مہینوں سے غائب اداکاروں کا تذکرہ پھر سے شروع ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق کبریٰ خان اور گوہر رشید نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی جس کے فنکشن میں کبریٰ خان موج اور اپنے شوہر کے ساتھ مستیاں کرتی نظر آئیں۔
ایک ویڈیو میں کبری اور گوہر دلہا دلہن کے سامنے زمین پر بیٹھے ہیں جبکہ کبریٰ خان رقص کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف اشارے کررہی ہیں۔
مختصر ویڈیو میں کبریٰ نے اختتام پر گوہر رشید کے قریب اپنا چہرہ کیا اور اُن کے رخسار پر پیار بھی کیا۔
یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے جوڑی کی ایک بار پھر تعریف کی جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ ’کبریٰ خان کی ڈرامہ بازی ختم نہیں ہوتی‘۔