اذان سمیع خان کیسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اداکار نے دل کی بات بتادی

ان کے مطابق بعض ضرورتوں کو پورا کرنے میں انسان کی توانائی ضائع ہو جاتی ہے

ویب ڈیسک November 12, 2025
facebook whatsup

کراچی: معروف اداکار و گلوکار اذان سمیع خان نے کہا ہے کہ ان کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں، اور وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں کریں گے۔

انہوں نے یہ بات ایک حالیہ پوڈکاسٹ انٹرویو کے دوران کہی، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی، محبت اور شادی کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔

اذان سمیع خان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت سنگل ہیں اور کسی کی تلاش میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے شادی کرچکے ہیں اور چھ سال تک ازدواجی رشتے میں رہے، لیکن اب دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔

گلوکار نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ “میری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں کسی ضرورت کو پورا کرنے کے چکر میں ہوں۔”

ان کا کہنا تھا کہ اب وہ بچے نہیں رہے، اس لیے محبت کا تصور بھی پہلے جیسا نہیں رہا اور ان کی توجہ صرف کیریئر پر ہے۔

اذان سمیع خان نے مزید کہا کہ وہ جانتے ہیں شادی کے بعد وقت اور توجہ بانٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے فی الحال وہ کیریئر پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کبھی شادی کی تو وہ کسی سچی اور مخلص خاتون سے ہی کریں گے۔

ان کے مطابق بعض ضرورتوں کو پورا کرنے میں انسان کی توانائی ضائع ہو جاتی ہے، اور فی الحال ان کے پاس اتنی توانائی نہیں کہ وہ کسی رشتے میں خود کو الجھائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

Express News

سلمان خان کی شاندار فٹنس نے مداحوں کو حیران کردیا

Express News

فلموں میں بار بار مار کھانے پر والد نے کہا گھر مت آنا، نواز الدین صدیقی

Express News

یوٹیوب اسٹار شام ادریس اور ان کی اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

Express News

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی ہے، شہناز گل

Express News

بالی وڈ کے بڑے بڑے نام دبئی میں شاندار گھروں کے مالک، فہرست سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو