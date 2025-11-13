اسلام آباد کچہری خودکش حملے کا سہولت کار اور ہینڈلر گرفتار

اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش حملے کے سہولت کاروں کا ریکٹ بے نقاب ہوگیا جب کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد ملزمان کو حراست میں لے لیا۔
ذرائع نے کہا کہ سی ٹی ڈی راولپنڈی نے سہولت کاروں و ہینڈلرز کو راولپنڈی پشاور میں چھاپے مارکر گرفتار کر لیا، مجموعی طور پر 6 سے 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
ذرائع نے کہا کہ چھاپے پیرودھائی، ڈھوک کشمیریاں اور خیر پختونخواہ میں متعلقہ اداروں کو آن بورڈ رکھ کر مارے گئے۔
پولیس ذرائع نے کہا کہ پانچ افراد کو راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا، کس سہولت کار نے حملہ آور کو کیا کیا مدد کی اس کا تعین ہورہا ہے، حملہ آور گولڑہ سے پہلے ایک اور آن لائن بائیکیا سروس کے ذریعے 26 نمبر چونگی سے آیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور گولڑہ سے کچہری تک ماسک پہن کر آیا تھا، زیرحراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش کا عمل شروع کردیا گیاْ۔
اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔