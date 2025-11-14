آئینی عدالت اور عدلیہ کی آزادی

کیا یہ درست نہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے

مزمل سہروردی November 14, 2025
facebook whatsup
msuherwardy gmail com
[email protected]

آئینی عدالت بن گئی ہے، اس حوالے سے دو موقف سامنے آرہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام آزادی عدلیہ پر حملہ ہے۔ حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی عدالت قائم کی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے آئینی عدالت قائم کی گئی ہے۔

آئینی عدالت کا قیام حکومت کی جانب سے عدلیہ میں کھلم کھلا مداخلت ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی عدلیہ ملک کے عام آدمی کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ از خود نظام انصاف کو موثر کرنے کے لیے اصلاحات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس لیے پارلیمان کو ایسی اصلاحات کرنی پڑ رہی ہیں۔ عدلیہ نے پاکستان کے آئین سے بہت تجاوزکیا ہے۔ جس کے بعد ایک الگ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔

اس ضمن میں سپریم کورٹ کے دو سینئر جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے خطوط سامنے آئے ہیں۔ جب تک میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں دو ہی خطوط سامنے ہیں۔ البتہ مزید خطوط بھی سامنے آسکتے ہیں۔ میرے لکھنے اور آپ کے پڑھنے کے دوران بھی خطوط سامنے آسکتے ہیں۔ لوگ تو استعفوں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن شائد میں سمجھتا ہوں ابھی استعفے نہیں آسکتے۔ ملک میں استعفوں کا ماحول نہیں ہے۔ ان خطوط میں بھی 27 ویں ترمیم کو روکنے کی بات کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اس ترمیم کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ججز کا کنونشن بلانے کی بھی تجویز دی جا رہی ہے۔لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ان خطوط پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔

کیا یہ درست نہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آمروں نے آئین توڑا، مارشل لا لگایا۔ لیکن اس ملک کی عدلیہ نے آمریتوں کو جائز قرار دیا، آمروں کو بیک جنبش قلم آئین میں ترمیم کی اجازت دی۔ اس ملک کی اسٹبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے مفادات کا تحفظ کیا،وزرائے اعظم کو گھر بھیجا، انھیں پھانسی دی، انھیں نا اہل کیا، انھیں جیل بھیجا، یہ سب کام پاکستان کی عدلیہ نے ایک آزاد اور خود مختار ہوتے ہوئے کیے۔ عام آدمی کے مقدمات سالہا سال سے زیر التوا ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں۔

عدلیہ عام آدمی کو انصاف دینے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہی نہیں۔ ساری توجہ سیاسی مقدمات پر ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ججز کے سیاسی جھکاؤ سب کو معلوم ہیں۔ ان کی سوچ سب کو معلوم ہے۔ جیسے ایک سیاستدان کی رائے سب کو معلوم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آئینی عدالت بننے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اقتدار کا کھیل ہے۔ عدلیہ بھی اقتدار کے کھیل میں ایک پلئیر بن گئی تھی، کم از کم اب اس کی یہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔

لیکن میں سمجھتا ہوں آئینی عدالت بننے سے جہاں اقتدار کے کھیل کا توازن بدلا ہے وہاں عام آدمی کو جلد انصاف ملنے کی امید بھی پیدا ہوئی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے پاس عام آدمی کے مقدمات کے فیصلوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہاں عام آدمی کے مقدمات کی باری جلد آئے گی۔ پہلے ججز آئینی مقدمات میں مصروف ہو جاتے تھے اور عام آدمی کے کیس کی باری ہی نہیں آتی تھی۔ کبھی فل کورٹ بن جاتا تھا، کبھی لارجر بنچ بنایا جاتا تھا۔ عام آدمی کے کیس کی باری ہی نہیں آتی تھی۔ اب سپریم کورٹ پوری توجہ عام آدمی کے مقدمات پر دے سکے گی۔ اس کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہو گا۔

جہاں تک عدلیہ میں مداخلت کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالت میں بھی ججز ہی ہوں گے، وہاں نہ تو پارلیمان کے نمایندے بیٹھے ہونگے اور نہ ہی وہاں کوئی اسٹبلشمنٹ کے نمایندے بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی جج ہی ہوں گے۔ اس لیے مداخلت کا کیا سوال ہے۔ آئینی بنچ کے پاس ملک کے آئینی معاملات دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آئینی معاملات بھی جلد حل ہوں گے۔ جہاں تک ججز کی ٹرانسفر کی بات ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کی ترمیم اسلام آباد ہائی کورٹ کی مخصوص صورتحال کی وجہ سے کی گئی ہے۔ میں اس پر زیادہ کچھ تو نہیں لکھنا چاہتا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن عدلیہ میں ججز کی ٹرانسفر اٹھارویں ترمیم سے پہلے موجود تھی، یہ اٹھارویں ترمیم میں اس کو بدل دیا گیا بلکہ مشکل بنا دیا گیا۔

اب کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اصل شکل میں بحال کر دیا گیا۔لیکن کیا ججز کا تبادلہ بطور ہتھیار استعمال ہو سکے گا۔ لیکن یہ تبادلہ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے۔ وزیر اعظم یا وزیر قانون تو کسی بھی جج کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ معاملہ جیوڈیشل کمیشن میں جانا ہے، فیصلہ وہاں ہونا ہے، وہاں ججز کی اکثریت بیٹھی ہے۔ ججز کی مرضی کے بغیر تبادلہ ممکن نہیں۔ جب اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی کسی جج کے تبادلے پر متفق ہو جائیں تو تب ہی اس کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ بہر حال موجودہ آئینی ترامیم نے عدلیہ میں اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔

اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عدلیہ خود بھی اندر اصلاحات کا عمل تیز کرے ورنہ پھر پارلیمان کو اصلاحات کرنی ہوں گی۔ یہ بھی عجیب منطق ہے کہ ہم خود بھی کوئی اصلاحات نہیں کریں گے لیکن پارلیمان کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ بہر حال لوگوں کو جلد انصاف کی فراہمی کی ذمے داری عدلیہ کے ساتھ پارلیمان کی بھی ہے۔ بہر حال ججز اور عدلیہ کے ذمے داران کو یہ با ت سمجھنا ہوگی کہ ان کا کام ملک کے آئین وقانو ن کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ ملک کا آئین وقانون بنانا ان کا کام نہیں ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

وحیدہ رحمان، ایک نامور فنکارہ

Express News

آئینی دور

Express News

ستائیسویں ترمیم کی منظوری اور عرفان صدیقی کی رحلت

Express News

غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کے دو پہلو

Express News

آئینی عدالت اور عدلیہ کی آزادی

Express News

بیوروکریسی کی دشمن بیوروکریسی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو