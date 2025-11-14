سابق کپتان مصباح الحق کا سری لنکن کرکٹ ٹیم کیلئے بڑا بیان

مہمان کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا: مصباح الحق

اسپورٹس رپورٹر November 14, 2025
(فوٹو: فائل)

سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے معروف بیٹر مصباح الحق نے سری لنکا کرکٹ ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہمان کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان جاری رکھتے ہوئے اپنے بلند حوصلے اور اعلیٰ عزائم کی بدولت دہشت گردی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا،اس ضمن میں پی سی بی کے چیئرمین محسن رضا نقوی کی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں۔

کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آنے کے بعد خوف کا شکار بیشتر مہمان کھلاڑیوں نے واپس وطن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاہم، پی سی بی کے سربراہ محسن نقوی کی جانب سے سری لنکا کرکٹ بورڈ سے مسلسل رابطوں اور مہمان کھلاڑیوں کو بھرپور تحفظ کی یقین دہانی کی بدولت دورہ پاکستان جاری رہنا ممکن ہوا،محسن نقوی نے بھرپور کاوشیں کی اور مہمان اسکواڈ کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ضمانت دے کر دورہ جاری رکھنے پر راضی کیا۔

انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سری لنکن کرکٹ بورڈ کا کردار بھی قابل تعریف ہے۔اگر سری لنکا کرکٹ ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر پاکستان سے چلی جاتی تو ملک میں ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ تعطل کا شکار ہو جاتی،طویل جدوجہد کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے، پوری قوم سری لنکا کی شکر گزار ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو روکنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ سری لنکا کے دورہ کے بعد پاکستان میں سہ قومی کرکٹ سیریز کا انعقاد قابل تحسین اور خوش آئند ہے۔
