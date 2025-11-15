جسٹس کے کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھالیا 

آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے کے آغا سے حلف لیا

ویب ڈیسک November 15, 2025
facebook whatsup

جسٹس کے کے آغا خان نے وفاقی آئینی عدالت جج کا حلف اٹھا لیا. سربراہ آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی آئینی عدالت کے پانچویں جج کیلئے حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس محمد اعظم خان،جسٹس انعام امین منہاس، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف نے شریک کی.آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے کے آغا سے حلف لیا۔

گزشتہ روز جسٹس حسن اظہر رضوی،جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق نے بطور جج آئینی عدالت حلف اٹھایا تھا۔

حلف برداری تقریب میں آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق،جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجفی نے شرکت کی.اسلام ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور ہائیکورٹ ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ بارایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکرٹری منظور ججہ اور دیگر کی بھی تقریب میں شریک تھے.

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور لبوبو ڈول پر فلم بنانے کی تیاری، کب ریلیز ہوگی؟

مشہور لبوبو ڈول پر فلم بنانے کی تیاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Nov 16, 2025 12:20 AM |
بھارت کے بھوجپوری سپر اسٹارز بھی انتخابی دنگل میں؛ کون جیتا کون ہارا ؟

بھارت کے بھوجپوری سپر اسٹارز بھی انتخابی دنگل میں؛ کون جیتا کون ہارا ؟

Nov 15, 2025 10:52 PM |
والد کا رویہ اور والدہ کا بورڈنگ اسکول چھوڑ کر جانا، عثمان مختار نے بچپن کی تلخ یادوں سے پردہ اٹھا دیا

والد کا رویہ اور والدہ کا بورڈنگ اسکول چھوڑ کر جانا، عثمان مختار نے بچپن کی تلخ یادوں سے پردہ اٹھا دیا

 Nov 15, 2025 10:27 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا

Express News

اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال

Express News

دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد افغانستان سے معاملات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آرہے، وزیر دفاع

Express News

کراچی، شرجیل میمن کا خواتین کیلئے پنک بس سروس کا نیا روٹ فعال کرنے کا اعلان

Express News

موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بقا کا خطرہ بن چکی ہے، وفاقی وزیر خزانہ

Express News

کے پی حکومت کا برطانوی جریدے کے خلاف عالمی فورم سے رجوع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو