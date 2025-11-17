کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کی تزئین و آرائش مکمل، وزیر اعظم آج اپ گریڈ شالیمار ٹرین کا افتتاح کریں گے

مسافروں کیلیے جدید انفارمیشن ڈیسک، ڈیجیٹل کمپلینٹ سسٹم کا قیام

دعا عباس November 17, 2025
کراچی:

پاکستان ریلوے نے برطانوی دور میں قائم ہونیوالے کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کی تزئین وآرائش کا منصوبے پر کام مکمل کرلیا ہے جس کے تحت مسافروں کو جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔

اپ گریڈمنصوبے کے تحت اسکیلیٹرز، سی ای پی لائونج،انتظارگاہیں ،ایگزیکٹو واش روم ، فوری ٹکٹ کے حصول کیلیے پی او اور اے ٹی ایم مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ 

وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کینٹ ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ اور سہولیات سمیت اپ گریڈ شالیمار مسافر ٹرین کا افتتاح کریں گے۔

یہ اپ گریڈیشن منصوبہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی کاششوں سے بروقت مکمل کیا گیا ہے۔وزیر ریلوے گذشتہ دو روز سے کراچی کے دورے پر ہیں اور اپ گریڈیشن منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔

وفاقی وزارت ریلوے کے حکام نے بتایا کہ کراچی چھاؤنی ریلوے اسٹیشن پاکستان کے سب سے بڑے شہرکراچی کا مرکزی ریلوے اسٹیشن ہے۔

اسٹیشن کی تعمیرکاآغاز برطانوی دور میں 1896ء میں شروع ہوا اور 1898ء میں 80 ہزارروپے کی لاگت سے مکمل ہوا، ریلوے اسٹیشن پر اسپتال، مسجد اور تھانے سمیت مختلف سہولیات موجود ہیں۔

حکومت سندھ نے کراچی چھاؤنی ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو محفوظ ورثہ قرار دے دیا ہے،اس ریلوے اسٹیشن کی مختلف اوقات میں تزئین وآرائش کی گئی ہے،اس پروجیکٹ کے تحت کراچی کینٹ اسٹیشن کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔

اس اپ گریڈیشن منصوبے کے تحت کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر 2 جدید سی آئی پی لاؤنجز، 3 ویٹنگ ہالز اور ایگزیکٹو واش رومز بنائے گئے ہیں، جبکہ چار ایسکیلیٹر بھی لگائے گئے ہیں۔

مسافروں کی سہولت کیلیے جدید تقاضوں کے مطابق انفارمیشن ڈیسک بھی بنائے گئے ہیں، مسافر کسی طرح کی شکایت کی صورت میں کیو آرکوڈ سے ڈیجیٹل کمپلینٹ بھی درج کروا سکیں گے، یہ کمپلینٹ وزارت ریلوے اور ہیڈکوارٹرز میں بھی موصول ہو گی۔

صفائی ستھرائی کیلیے سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے،جس کاعملہ 24 گھنٹے اسٹیشن اور اطراف کے ٹریک کوصاف رکھے گا۔

اسٹیشن کوخوبصورت رکھنے کیلیے اسٹینڈرڈ ماڈل اسٹالز نصب کیے گئے ہیں، مسافروں کی درست رہنمائی کیلیے اسٹیٹ آف دی آرٹ اناؤنسمنٹ سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔

ریلوے حکام نے بتایا کہ وزیراعظم شالیمار ایکسپریس ٹرین اپ گریڈیشن کا بھی آج افتتاح کرینگے، شالیمار ایکسپریس کے پورے ریک کو ری فربش کر کے نیا بنا دیا گیا، ٹرین میں لائیو کچن، فری وائی فائی کی سہولیات موجود ہیں۔

ٹرین میں جدید تقاضوں کے مطابق ڈائننگ کار لگائی گئی ہے، جہاں فوڈ اسٹینڈرڈز کے مطابق بہترین اورگرم کھانا فراہم کیا جائیگا۔

ٹرین میں مسافروں کی سہولت، مدد اور رہنمائی کیلیے تربیت یافتہ عملہ بھی موجود ہوگا۔

دریں اثنا وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی کینٹ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ وزیر ریلوے نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا۔

ریلوے حکام نے وزیر ریلوے کو اپ گریڈیشن منصوبے اورسہولیات سے آگاہ کیا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے،تمام ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرینوں کو اپ گریڈ کر کے مسافروں کوجدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
 
