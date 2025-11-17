راولپنڈی، پاکستان اور سری لنکا ون ڈے سیریز میں 5500 اہلکاروں نے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی

راولپنڈی:
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والی تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے دوران راولپنڈی پولیس نے بہترین سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنایا۔
سی پی او سید خالد ہمدانی کی قیادت میں پولیس کے 5500 سے زائد افسران و اہلکاروں نے میچ کی سیکیورٹی کے فرائض بخوبی انجام دیے۔
راولپنڈی پولیس کے موثر سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کی بدولت میچ کے دوران شائقین کرکٹ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
سی پی او سید خالد ہمدانی، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انوسٹیگیشن، چیف ٹریفک آفیسر اور دیگر افسران نے انتظامات کی مسلسل نگرانی کی۔
پولیس کے 350 سے زائد ٹریفک افسران نے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا اور شہر میں ٹریفک جام نہیں ہونے دیا۔
سی پی او سید خالد ہمدانی نے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایات دیں تھی کہ کرکٹ شائقین اور ٹیموں کے لیے ایک محفوظ اور آرام دہ ماحول فراہم کیا جائے۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ راولپنڈی پولیس کرکٹ ٹرائی سیریز کے لیے بہترین سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
سی پی او نے پاک فوج، رینجرز، ضلعی انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنایا گیا۔