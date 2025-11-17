سعودی ولی عہد کا سات برس بعد دورہ امریکا، ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن روانہ

سعودی ولی عہد امریکی صدر کی دعوت پر ان سے ملاقات کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدوں کا امکان ہے

ویب ڈیسک November 17, 2025
facebook whatsup
ریاض:

سعودی عرب کے وزیراعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان امریکا کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوگئے، وہ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے جس میں دفاعی معاہدوں کا امکان ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر امریکا کا دورہ کررہے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کریں گے۔

عرب اور امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے جس میں امریکا کی جانب سے سعودی عرب کو دفاعی سامان فروخت کیے جانے سے متعلق معاہدوں کا امکان ہے۔

ملاقات میں اے آئی ٹیکنالوجی، اسرائیل و غزہ کا معاملے، ایٹمی توانائی اور دیگر معاملات پر بات چیت بھی کی جائے گی۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

برازیل، کوپ 30 موسمیاتی کانفرنس کے مقام پر آتشزدگی

Express News

ٹرمپ آج نیویارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے

Express News

دلہا کیساتھ رقص اور شادی کی رسومات لیکن رخصتی کے وقت دلہن بھاگ گئی

Express News

امریکا؛ بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب

Express News

امریکی صدر کا خاتون صحافی کیساتھ توہین آمیز سلوک؛ ویڈیو وائرل

Express News

امریکا کا ایف-35 یا روسی ایس یو-57، دنیا کا خطرناک جنگی طیارہ کون سا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو