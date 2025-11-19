آئی سی سی نے ون ڈے کی عالمی رینکنگ جاری کر دی جس میں پاکستان کے تجربہ کار بلے باز بابراعظم کو اپنی شاندار کارکردگی کا انعام مل گیا۔
آئی سی سی کی جانب سے جاری تازہ ترین رینکنگ کے مطابق پاکستان کے بیٹر بابراعظم جبکہ بولرز میں ابرار احمد اور حارث رؤف کی درجہ بندی میں بھی بہتر آگئی۔ ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔
ون ڈے میں ڈیرل مچل نے بیٹنگ میں روہیت شرما سے پہلی پوزیشن چھین لی جبکہ افغانستان کے ابراہیم زدران ایک درجہ تنزلی کے بعد نمبر 3 پر پہنچ گئے۔ بابراعظم ایک درجہ ترقی کے بعد چھٹی پوزیشن پر آگئے۔
بولرز میں افغانستان کے راشد خان پہلے، انگلینڈ کے آرچر دوسرے اور جنوبی افریقا کے مہاراج تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے ابرار احمد 11 درجہ ترقی کے بعد ٹاپ 10 میں شامل ہوکر نویں نمبر پر آگئے۔
حارث روف 5 درجہ ترقی پا کر 23ویں پوزیشن پر پہنچ گئے جبکہ شاہین شاہ آفریدی پانچ درجہ تنزلی سے 21ویں نمبر پر چلے گئے۔
آل راونڈرز میں افغانستان کے عظمت اللہ عمر زئی پہلے، زمبابوے کے سکندر رضا دوسرے اور افغانستان کے محمد نبی تیسرے نمبر پر ہیں۔ آل راونڈرز ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہے۔
ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کے ابھیشیک شرما پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ ٹاپ ٹین میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔
بیٹنگ میں صاحبزادہ فرحان ایک درجہ تنزلی کے بعد بارہویں نمبر پر چلے گئے جبکہ بولنگ میں ابرار احمد آٹھویں نمبر پر موجود ہیں۔