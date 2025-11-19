انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز کے لیے 12 رکنی اسکواڈ کا علان کر دیا جس میں فاسٹ بولر مارک ووڈ اور اسپنر شعیب بشیر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
مارک ووڈ الیون میں شامل ان پانچ کھلاڑیوں میں سے ایک ہوں گے جن کے پاس آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے کا پہلے سے تجربہ موجود ہے، دیگر میں بین اسٹوکز، جو روٹ، زیک کرالی اور اولی پوپ شامل ہیں۔
پینتیس سالہ ووڈ 2021-22 کے دورۂ آسٹریلیا میں بھی نمایاں تیز گیند باز تھے، جہاں انہوں نے 26.64 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
مارک ووڈ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار تھے جو اب صحتیاب ہو چکے ہیں۔
آسٹریلیا کے خلاف ممکنہ ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلش اسپنر شعیب بشیر کی صلاحیتوں کو نہایت موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق بشیر کا بلند ریلیز پوائنٹ اور اوور اسپن پیدا کرنے کی مہارت آسٹریلوی پچوں پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔
اس حوالے سے کپتان بین اسٹوکس اور ہیڈ کوچ برینڈن میک کولم نے بھی شعیب بشیر کی تکنیکی خوبیوں کی تعریف کی ہے۔
واضح رہے کہ 2024 کے آغاز میں بھارت کے دورے کے لیے اسکواڈ کی تشکیل کے وقت بھی دونوں نے بشیر کی صلاحیتوں کو خصوصی طور پر سراہا تھا۔
ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 21 نومبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا، جو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بج کر 20 منٹ پر شروع ہوگا۔
12 رکنی اسکواڈ
بین اسٹوکس (کپتان)، جوفرا آرچر، اٹکنسن، شعیب بشیر، ہیری بروک، برائیڈن کارس، زیک کرولی، بین ڈکٹ، اولی پوپ، جو روٹ، جیمی اسمتھ، مارک ووڈ