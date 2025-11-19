آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز، انگلینڈ کا 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان

ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 21 نومبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک November 19, 2025
facebook whatsup

انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز کے لیے 12 رکنی اسکواڈ کا علان کر دیا جس میں فاسٹ بولر مارک ووڈ اور اسپنر شعیب بشیر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

مارک ووڈ الیون میں شامل ان پانچ کھلاڑیوں میں سے ایک ہوں گے جن کے پاس آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے کا پہلے سے تجربہ موجود ہے، دیگر میں بین اسٹوکز، جو روٹ، زیک کرالی اور اولی پوپ شامل ہیں۔

پینتیس سالہ ووڈ 2021-22 کے دورۂ آسٹریلیا میں بھی نمایاں تیز گیند باز تھے، جہاں انہوں نے 26.64 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

مارک ووڈ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار تھے جو اب صحتیاب ہو چکے ہیں۔

آسٹریلیا کے خلاف ممکنہ ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلش اسپنر شعیب بشیر کی صلاحیتوں کو نہایت موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق بشیر کا بلند ریلیز پوائنٹ اور اوور اسپن پیدا کرنے کی مہارت آسٹریلوی پچوں پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔

اس حوالے سے کپتان بین اسٹوکس اور ہیڈ کوچ برینڈن میک کولم نے بھی شعیب بشیر کی تکنیکی خوبیوں کی تعریف کی ہے۔

واضح رہے کہ 2024 کے آغاز میں بھارت کے دورے کے لیے اسکواڈ کی تشکیل کے وقت بھی دونوں نے بشیر کی صلاحیتوں کو خصوصی طور پر سراہا تھا۔

ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 21 نومبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا، جو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بج کر 20 منٹ پر شروع ہوگا۔

12 رکنی اسکواڈ

بین اسٹوکس (کپتان)، جوفرا آرچر، اٹکنسن، شعیب بشیر، ہیری بروک، برائیڈن کارس، زیک کرولی، بین ڈکٹ، اولی پوپ، جو روٹ، جیمی اسمتھ، مارک ووڈ    
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

اسلامی یکجہتی گیمز: میڈلز کی دوڑ میں پاکستان کی لمبی چھلانگ، 13 درجے اوپر آگیا

Express News

بھارتی ٹیسٹ کپتان شبھمن کی انجری سے متعلق بڑی خبر!

Express News

شاہنواز دھانی اور ہربھجن سنگھ کے ہاتھ ملانے کی ویڈیو وائرل

Express News

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز؛ زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دیدی

Express News

میں اپنا کردار ادا کرنے کیلیے تیار ہوں، ٹرمپ سے ملاقات کے بعد رونالڈو کا خصوصی پیغام

Express News

اسلامک سالیڈیریٹی گیمز: ارشد ندیم اور یاسر سلطان کو کتنی انعامی رقم ملے گی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو