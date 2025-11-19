صدر مملکت آصف زرداری نے اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر سینٹ کو عہدے سے ہٹادیا

سینیٹ اردو یونیورسٹی کا سب سے بااختیار اور فیصلہ ساز ادارہ ہے

صفدر رضوی November 19, 2025
 ملک کی سرکاری جامعات کے چانسلر اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر سینٹ کو عہدے سے ہٹادیا ہے۔

ایوان صدر کی جانب سے بدھ کو باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جمیل احمد خان ڈپٹی چیئر سینیٹ کو وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آرڈیننس کے سیکشن 10(4) کے تحت ان کے عہدے سے ہٹادیا گیا ہے۔

یہ نوٹیفکیشن ایوان صدر کے ڈائریکٹر جنرل ایڈمن (کیپٹن (ر) فرید الدین مصطفیٰ ڈائریکٹر جنرل ایڈمن کی جانب سے جاری ہوا ہے۔

واضح رہے کہ اردو یونیورسٹی کی سینیٹ کا اجلاس حال ہی میں کراچی میں منعقد ہوا تھا جس میں وائس چانسلر کی تنخواہ کی متنازع فکسیشن، رجسٹرار،  ناظم مالیات اور ناظم امتحانات کی تقرری سمیت دیگر کئی فیصلے کیے گئے تھے۔

بتایا جارہا ہے کہ ہٹائے گئے ڈپٹی چیئر سینیٹ ایک سابق وائس چانسلر کو میری ٹوریس پروفیسر بنوانے میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔

واضح رہے کہ سینیٹ اردو یونیورسٹی کا سب سے بااختیار اور فیصلہ ساز ادارہ ہے اور ڈپٹی چیئر سینیٹ میں خود صدر مملکت کی نمائندگی کرتا ہے اس سلسلے میں
