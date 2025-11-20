ارشد ندیم نے اسلامک یک جہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا

ارشد ندیم نے مسلسل دوسری بار اسلامی یک جہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا، یاسر سلطان نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا

ذوالفقار بیگ November 20, 2025
ریاض:

پاکستان کے مایہ ناز جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیت لیا۔

سعودی عرب میں جاری اسلامی یک جہتی گیمز کے فائنل میں ارشد ندیم نے سب سے لمبی 83.05 میٹر کی تھرو کی اور تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر طلائی تمغہ اپنے نام کرلیا۔

ارشد ندیم نے مسلسل دوسری بار اسلامی یک جہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔

جیولین تھرو مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 75.44 میٹر کی عمدہ تھرو کے ساتھ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، یاسر سلطان نے 70.32 میٹر کی تھرو کی۔

دوسرے راؤنڈ میں بھی ارشد نے اپنی برتری برقرار رکھتے ہوئے 83.05 میٹر کی بہترین تھرو کی جبکہ یاسر سلطان نے 74.43 میٹر تھرو کی اور تیسرے راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 82.48 میٹر کی ایک اور شان دار تھرو کی اور اپنی پہلی پوزیشن مضبوط کرلی جبکہ یاسر سلطان نے 72.82 میٹر تھرو کی اور تیسرے نمبر پر رہے۔

چوتھے راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 77.06 میٹر اور یاسر سلطان نے 73.78 میٹر کی تھرو کی اور راؤنڈ کے اختتام پر بھی ارشد سب سے آگے رہے اور گولڈ میڈل جیت لیا۔

فائنل میں پاکستان کے یاسر سلطان نے چاندی کا تمغہ حاصل کرلیا۔

اسلامک یکجہتی گیمز میں پاکستان کا یہ پہلا گولڈ اور سلور میڈل ہے۔ اس سے پہلے باکسنگ مین پاکستان نے دو برانز میڈل جیتے تھے۔ اب گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد چار ہوگئی ہے۔

اسلامی یکجہتی گیمز2025 میں پاکستان کا یہ پہلا گولڈ اور سلور میڈل ہے، اس سے پہلے باکسنگ مین پاکستان نے دو برانز میڈل جیتے تھے، جس کے بعد اب گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد چار ہوگئی ہے۔

ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے اسلامی یک جہتی گیمز میں شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پرمبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم کی جیت پر ان کے کوچ اور فیملی کو بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے آج پھر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ارشد ندیم کی جیت کھیل و امن سے محبت کرنے والے پاکستان کی فتح ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے پاکستانی پرچم کو سربلند کرکے قوم کو خوشیاں دیں، ہر پاکستانی خوش ہے اور قوم کو پاکستان کے باصلاحیت سپوت پر ناز ہے اور ارشد ندیم نے سب کے دل جیت لیے ہیں۔
