ایچ پی وی کی ویکسین خواتین کو بعد کی زندگی میں کن مسائل سے بچا سکتی ہے؟

تحقیق میں 2006 سے 2020 کے درمیان ایبرڈین کی 9200 خواتین کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اسکول کی وہ بچیاں جن کی ایچ پی وی ویکسینیشن کرائی جاتی ہے ان کے بعد کی زندگی میں حمل کی شدید پیچیدگیوں میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔

یونیورسٹی آف ایبرڈین کے سائنس دانوں کی اس نئی تحقیق میں 2006 سے 2020 کے درمیان ایبرڈین کی 9200 خواتین میں حمل کی پیچیدگیوں اور ویکسینیشن کے درمیان شرح کا جائزہ لیا گیا۔

تحقیق کے مطابق جن خواتین کی وائرس کے خلاف ویکسینیشن ہو چکی تھی ان میں 24 ہفتوں کے حمل کے بعد پری-اکلیمپسیا، ارلی واٹر بریکنگ اور بلیڈنگ کے واقعات میں واضح کمی دیکھی گئی تھی۔

تحقیق میں شامل ڈاکٹر اینڈریا وولنر کا کہنا تھا کہ تحقیق میں معلوم ہوا کہ ویکسین شدہ خواتین میں غیر ویکسین شدہ خواتین کے مقابلے میں حمل کی متعدد عام پیچیدگیاں کم دیکھی گئیں۔

یہ تحقیق یورپین جرنل آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائناکولوجی اینڈ ری پروڈکٹیو بائیولوجی میں شائع ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

بھگوئے انجیر کے فائدے

Express News

پھلیاں پکانے سے پہلے پانی میں بھگونا ضروری ؟

Express News

ایچ پی وی کی ویکسین خواتین کو بعد کی زندگی میں کن مسائل سے بچا سکتی ہے؟

Express News

پودوں پر مبنی خوراک دل کی صحت کیلئے ایک مؤثر حل بن سکتی ہے، تحقیق

Express News

راولپنڈی میں موسمِ سرما کی وجہ سے ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا

Express News

وزن گھٹانے کی ادویات آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو