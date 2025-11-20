اے این ایف کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 ملزمان گرفتار

اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جس میں 5 کاروائیوں کے دوران 4 ملزمان گرفتار کرلیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق کاروائیوں میں34 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 329.22کلوگرام منشیات برآمد ہوئیں۔
علامہ اقبال ائیرپورٹ پر دبئی جانیوالے مسافر کے قبضے سے 1.226کلوگرام ہیروئن برآمد جبکہ نیشنل ہائی وے حیدر آباد پر مال کے قریب گاڑی سے 36 کلوگرام چرس برآمد ہوئی اور ملزم گرفتار کرلیا گیا۔
انڈسٹریل اسٹیٹ روڈ پشاور کے قریب گاڑی سے 10 کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی جس میں 1 ملزم گرفتار جبکہ حسینی چوک ڈسٹرکٹ بھکر میں ملزم کے سامان سے 9 کلوگرام آئس برآمد ہوئی،
اسی طرح ِکلی شاران علی زئی ڈسٹرکٹ لورالائی میں جھاڑیوں سے 273 کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی۔
واقعات کا انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔