صدر ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری

روس اور یوکرین دونوں کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، ٹرمپ

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایک 28 نکاتی روڈ میپ (امن روڈ میپ) تیار کیا ہے جس کا مقصد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ ممکن بنانا ہے۔ 

اس منصوبے میں یوکرین کے لیے “امن و سیکیورٹی گارنٹی” شامل کی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکا کے روس و یوکرین کے ساتھ تعلقات کو بھی اس روڈ میپ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ 

امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اس منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ روس اور یوکرین دونوں صدور بھی امن کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین دونوں کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ 

دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ جنگ کو “ایک سفارتی طریقے” سے ختم کیا جائے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ اور پوٹن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ 

روس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پیش کردہ تجاویز ان کی کچھ بنیادی مطالبات جیسے کریمیا کی شناخت، نیٹو رُکنیت پر پابندی اور ڈیمیلیٹائیزیشن کو حل نہیں کرتیں۔ اس طرح کی بنیادی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے شاید کوئی مکمل، منصفانہ امن معاہدہ آسان نہ ہو۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

برازیل، کوپ 30 موسمیاتی کانفرنس کے مقام پر آتشزدگی

Express News

ٹرمپ آج نیویارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے

Express News

دلہا کیساتھ رقص اور شادی کی رسومات لیکن رخصتی کے وقت دلہن بھاگ گئی

Express News

امریکا؛ بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب

Express News

امریکی صدر کا خاتون صحافی کیساتھ توہین آمیز سلوک؛ ویڈیو وائرل

Express News

امریکا کا ایف-35 یا روسی ایس یو-57، دنیا کا خطرناک جنگی طیارہ کون سا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو