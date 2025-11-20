صدر ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایک 28 نکاتی روڈ میپ (امن روڈ میپ) تیار کیا ہے جس کا مقصد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ ممکن بنانا ہے۔
اس منصوبے میں یوکرین کے لیے “امن و سیکیورٹی گارنٹی” شامل کی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکا کے روس و یوکرین کے ساتھ تعلقات کو بھی اس روڈ میپ کا حصہ بنایا گیا ہے۔
امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اس منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ روس اور یوکرین دونوں صدور بھی امن کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین دونوں کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ جنگ کو “ایک سفارتی طریقے” سے ختم کیا جائے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ اور پوٹن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے خواہشمند ہیں۔
روس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پیش کردہ تجاویز ان کی کچھ بنیادی مطالبات جیسے کریمیا کی شناخت، نیٹو رُکنیت پر پابندی اور ڈیمیلیٹائیزیشن کو حل نہیں کرتیں۔ اس طرح کی بنیادی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے شاید کوئی مکمل، منصفانہ امن معاہدہ آسان نہ ہو۔