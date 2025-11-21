ایشیا کپ رائزنگ اسٹار: شاہینز نے سری لنکا اے کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

ہدف کے تعاقب میں سری لنکا اے کی ٹیم 148 رنز پر آؤٹ ہوگئی، شاہینز کی فائنل میں رسائی

ویب ڈیسک November 21, 2025
facebook whatsup

ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کو 5 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کر لی۔

دوحا میں کھیلے گئے ایونٹ کے دوسرے ناک آؤٹ میچ میں سری لنکا اے کی ٹیم 154 رنز کے تعاقب میں 148 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

سری لنکا اے کی جانب سے ملن رتنایکے 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ وِشن ہلمباگے 29 اور لستھ کروسپُل 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔سری لنکا کی جانب سے اور کوئی بیٹر ڈبل فیگر میں داخل نہیں ہو سکا۔

پاکستان کی جانب سے سفیان مقیم اور سعد مسعود نے 3، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ احمد دانیال، شاہد عزیز اور عبید شاہ نے 1، 1 وکٹ حاصل۔

اس سے قبل سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان شاہینز نے 9 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں 153 رنز اسکور کیے۔

پاکستان کی جانب غازی غوری 39 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔معاذ صداقت 23، احمد دانیال 22، سعد مسعود 22، محمد نعیم 16، محمد فائق 7، شاہد عزیز 7، یاسر خان 6، کپتان عرفان خان 6 اور عبید شاہ 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

سفیان مقیم 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

سری لنکا اے کی جانب سے پرامود مدوشن نے  4 اور ٹراوین میتھیو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دُنیتھ ویلالگے اور ملن رتنایکے نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

فائنل میں شاہینز کامقابلہ بنگلادیش اے ٹیم سے ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان آئی زمبابوین ٹیم کی اسلام آباد میں شاپنگ کے مزے

Express News

اسپیشل اولمپکس 2025: نمایاں کارکردگی دکھانے والے کے اعزاز میں تقریب

Express News

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز: پاکستان نے ریسلنگ میں افغانستان کو ہرا کر برانز میڈل جیت لیا

Express News

ایشیا کپ رائزنگ اسٹار: پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کو 5 رنز سے شکست دیدی

Express News

پرو ہاکی لیگ کی تیاریوں کیلیے پاکستانی ہاکی ٹیم دورہ اسپین سے دستبردار

Express News

کھیل میں سیاست مہنگی پڑگئی، بھارت کرکٹ کے عالمی ایونٹ کی میزبانی سے محروم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو