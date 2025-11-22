خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز، 3 اہم کمانڈرز سمیت 17 دہشتگرد ہلاک

پولیس، سی ٹی ڈی، کوئیک رسپانس فورس اور سکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ مقامی امن کمیٹیوں اور اہل علاقہ نے بھی دہشتگردوں کا مقابلہ کیا

خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز کے دوران 3 اہم کمانڈرز سمیت 17 دہشتگرد ہلاک کردیے گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  کے پی کے میں  بنوں ریجن کے مختلف علاقوں میں مقامی پولیس، سی ٹی ڈی، کوئیک رسپانس فورس اور سکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز میں 3اہم کمانڈرز سمیت 17 دہشتگرد جہنم واصل  گئے جب کہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔

تمام کارروائیوں میں پولیس اور سکیورٹی فورسز کی نفری محفوظ رہی جب کہ اہل علاقہ کا بھی ان آپریشنز میں بھرپور تعاون بھی حاصل رہا۔

ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، ایمونیشن برآمد ہوا جب کہ فتنۃ الخوارج کی مقامی کمانڈ پر بھی کاری ضرب لگی، جس میں اہم کمانڈرز ہلاک کردیے گئے۔

آپریشنز کی تفصیلات کے مطابق شیری خیل، پکہ پہاڑ خیل میں فتنۃ الخوارج کے جتھوں کی موجودگی پر لکی پولیس، سی ٹی ڈی بنوں اور سکیورٹی فورسز  کے آپریشن میں  10 خارجی جہنم واصل ہوئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ کارروائی میں ایک سہولت کار  کو گرفتار بھی کرلیا گیا۔

ہلاک 7 دہشتگردوں کی لاشیں برآمد ہوئیں جب کہ 3  کی لاشیں دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ہونے کی وجہ سے نکالی نہیں  جا سکیں۔  ہلاک دہشتگردوں میں فتنۃ الخوارج کے کمانڈرز نیاز علی عرف اکاشا اور عبداللہ عرف شپونکوئی شامل ہیں جو پولیس اور سکیورٹی فورسز کو انتہائی مطلوب تھے۔

دوسری جانب نصر خیل کے علاقے میں بھی لکی پولیس، سی ٹی ڈی اور امن کمیٹی کی مشترکہ کارروائی میں ایک مطلوب دہشتگرد ہلاک ہوگیا۔  جہاں اہل علاقہ نے بھی اپنے محافظوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فتنے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔

اُدھر بنوں کے علاقے ہوید میں بھی پولیس اور امن کمیٹیوں کا دہشتگردوں سے مقابلہ ہوا، جس میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔

اس کے علاوہ ڈومیل کے علاقے میں فتنۃ الخوارج نے پولیس اے پی سی پر فائرنگ کی، جس کی اطلاع پر بنوں پولیس، سی ٹی ڈی اور سکیورٹی فورسز کی کمک نے 8 گھنٹے طویل آپریشن  کرکے 6 خوارج کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کردیا۔

آپریشن میں بدنام زمانہ دہشتگرد کمانڈر رسول عرف کمانڈر آریانہ ساتھیوں سمیت جہنم واصل کردیے گئے جب کہ اسلحہ و ایمونیشن برآمد کرلیا گیا۔

دوسری جانب انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید نے بنوں ریجن پولیس، سی ٹی ڈی اور سکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشنز اور دہشت گردوں پر کاری ضرب لگانے پر خصوصی شاباش دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا کی مٹی کو فتنے سے پاک کردیں گے، دہشتگردوں کا ان کی خفیہ پناہ گاہوں تک پیچھا کیا جائے گا۔

آئی جی کے پی کے ذوالفقار حمید نے کہا کہ عوام  کے جان و مال کی حفاظت کے لیے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک آپریشنز کا سلسلہ جاری رہے گا۔
