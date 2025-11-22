معروف بھارتی گلوکار خوفناک ٹریفک حادثے میں ہلاک، لاش مسخ ہوگئی

گلوکار کی شناخت دستاویز کی وجہ سے ممکن ہوئی، اہل خانہ نے بھی موت کی تصدیق کردی

ویب ڈیسک November 22, 2025
facebook whatsup
حادثے کے بعد گلوکار کی تباہ شدہ گاڑی موقع پر موجود ہے (فوٹو انٹرنیٹ)

بھارت کے معروف پنجابی گلوکار حرمن سدھو ٹریفک حادثے میں ہلاک ہوگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 37 سالہ معروف گلوکار کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ٹرک میں جاکر گھسی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

اہل خانہ کے مطابق گلوکار کام سے واپس گھر آرہے تھے اور اس دوران تیز رفتاری کے باعث اُن کی گاڑی ٹرک سے جاکر اتنی شدت سے ٹکرائی کہ وہ موقع پر تباہ ہوگئی جبکہ گلوکار کی لاش بھی ناقابل شناخت تھی۔

پولیس نے واقعے کی وجوہات جاننے کیلیے تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ اہل خانہ نے بھی ہلاکت کی تصدیق کردی۔ پولیس کے مطابق اسپتال میں ضابطے کی کارروائی کے دوران گلوکار کی شناخت دستاویز کی مدد سے ممکن ہوئی۔

گلوکار کی اچانک موت پر انڈسٹری اور اُن کے مداح صدمے سے دو چار ہیں، انہوں نے اہل خانہ سے بھی تعزیت کی جبکہ سدھو کو اُن کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ہرمن سدھو کا شمار بھارتی پنجاب کے معروف گلوکاروں میں ہوتا تھا، انہیں پیر یا پیار گانے سے شہرت ملی۔

گلوکار کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہرمن سدھو کی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک اور وہ محنت کرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کم عمری میں ہی انڈسٹری میں اپنا نام بنالیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

رجب بٹ کی نائٹ کلب میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ویڈیو وائرل

Express News

بھارتی فوج کا تیجس طیارہ گر کر تباہ؛ فلمی ستارے مودی پر برس پڑے

Express News

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

Express News

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

Express News

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

Express News

ڈرامائی صورتحال کے بعد مس یونیورس کا تاج میکسیکو کی حسینہ کے سر سج گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو