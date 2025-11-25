ضمنی انتخابات میں شادی والے دن ووٹ ڈالنے والے دُلہے کے ولیمے میں ن لیگی امیدوار پہنچ گئے

چیچہ وطنی:
سیاست اور شادی کی خوشیاں ایک منفرد انداز میں یکجا ہو گئیں جب این اے 143 سے کامیاب ہونے والے مسلم لیگ ن کے امیدوار چوہدری طفیل جٹ کی گزشتہ روز ایک خاص تقریب میں انٹری نے سب کو حیران کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق ایک دلہا گزشتہ روز ضمنی انتخابات میں دُلہنیا لینے سے پہلے پولنگ اسٹیشن پہنچا اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔
دلچسپ بات یہ کہ دُلہے نے پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار چوہدری طفیل جٹ کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔
چوہدری طفیل جٹ نے اس غیر معمولی واقعے کی قدر کرتے ہوئے دُلہا کے ولیمے کی تقریب میں خصوصی شرکت کی، جہاں انہوں نے نہ صرف شادی کی مبارکباد پیش کی بلکہ ووٹ ڈالنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ووٹ دینا ایک قومی فریضہ ہے اور میں دُلہے کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی شادی کا پروگرام موخر کرکے ووٹ ڈالنے آیا۔
تقریب میں موجود لوگوں نے بھی دُلہے کی حب الوطنی اور جمہوری شعور کی تعریف کی، جبکہ چوہدری طفیل جٹ کی آمد نے تقریب کی رونق اور بڑھا دی۔