بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کے بال مونڈ دیے، نازیبا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی

لڑکی پر کسی کے ساتھ دوستی کا شک تھا، ملزمان میں بھائی، بھابھی، اور 2 رشتے دار شامل

ویب ڈیسک November 26, 2025
لاہور:

بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کے بال مونڈ دیے اور نازیبا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی۔

پولیس کے مطابق 15 سالہ لڑکی شاہدرہ ٹاؤن سے بابا فرید کالونی اپنے بھائی کے گھر آئی تھی، جہاں غیرت کے نام پر بھائی نے بہن ے بال مونڈ دیے۔ ایس ایچ او کوٹ لکھپت نے متاثرہ لڑکی کے والد دلبر کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فرید کالونی سے 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا ۔

ملزمان میں بھائی، بھابھی اور دیگر 2 رشتے دار شامل ہیں۔

اے ایس پی کشمالہ فاروق نے  بتایا کہ ملزمان کو کسی کے ساتھ لڑکی کی  دوستی ہونے کا شک تھا اور شک کی وجہ سے ملزمان نے مل کر لڑکی کے بال مونڈ دیے۔ ملزمان نے متاثرہ لڑکی کی نازیبا وڈیوز بنائی اور اسے وائرل کرنے کی بابت دھمکاتے رہے ۔

گرفتار ملزمان میں بھائی قاسم، بھابھی معصومہ، سمیر و گنگر بی بی شامل ہیں۔
