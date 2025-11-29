روس کا کیف پر ڈرون میزائل سے حملہ، دو افراد ہلاک

شہر میں آدھی رات کے قریب دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں

ویب ڈیسک November 29, 2025
یوکرینی حکام نے اطلاع دی ہے کہ آج صبح کیف کو ایک روسی ڈرون اور میزائل حملے نے نشانہ بنایا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کیف پر روسی حملے میں دو افراد ہلاک اور دو درجن زخمی ہوئے ہیں۔

یوکرینی وزیر خارجہ ایندری سبیہا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ روس نے درجنوں کروز اور بیلسٹک میزائل اور 500 سے زیادہ ڈرونز سے عام گھروں، توانائی کے گرڈ اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔

وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جب دنیا تنازعات کے لیے امن کے منصوبوں پر بات کر رہی تھی، تو ماسکو "قتل اور تباہی کے در پر ہے۔

واضح رہے کہ قبل ازیں کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تاکاچینکو نے ٹیلی گرام پر کہا تھا کہ روسی ڈرون شہر کے اوپر ہیں اور دارالحکومت کے مضافات میں متعدد اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جب کہ فضائی دفاع جواب دے رہی ہے۔

مزید برآں شہر میں آدھی رات کے قریب دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں۔ فضائی الرٹ نو گھنٹے سے زیادہ جاری رہا۔
