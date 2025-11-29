آغا سلمان کی قیادت میں قومی ٹیم کا ٹی20 میں ریکارڈ

پاکستان نے سہ فریقی سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
فوٹو: کرک انفو
راولپنڈی:

قومی ٹی20 ٹیم نے آغاسلمان کی قیادت میں 2025 سب سے مختصر ترین طرز میں پاکستان کے لیے ایک سال میں سب سے زیادہ میچز جیتنے کا ریکارڈ بنا دیا۔

پاکستان نے راولپنڈی میں کھیلے گئے سہ فریقی ٹی20 سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو باآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی اور اس کامیابی کے ساتھ ایک سال میں 21 ٹی20 میچز جیتنے کا ریکارڈ بنا لیا۔

سیریز کے فائنل میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 114 رنز بنائے اور پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 19 ویں اوور میں ہدف حاصل کر لیا، محمد نواز کو میچ اور سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

پاکستان نے اس میچ میں کامیابی کے ساتھ ایک سال میں 21 ٹی20 میچز جیتنے کا ریکارڈ بنایا، رواں برس قومی ٹیم نے مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے، جن میں سے 21 میں کامیابی حاصل کرلی۔

سال 2025 میں پاکستان نے 34 میچوں میں 21 جیت لیا اسی طرح سب سے زیادہ 13 میچوں میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے 2021 میں 20 میچز جیت لیا تھا جبکہ 2022 میں 12 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

پاکستان نے ٹی20 میں 2018 میں 17 اور 2022 میں 14 میچز جیتا تھا جو ایک سال میں پاکستان کی سب سے زیادہ فتوحات تھیں۔

خیال رہے کہ پاکستان نے سہ فریقی سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو شکست دی، اس سے قبل سری لنکا کو دو طرفہ سیریز میں بھی وائٹ واش شکست دی تھی۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

