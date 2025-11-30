ٹیسٹ سیریز میں بدترین شکست، بھارت نے ون ڈے میں کوہلی اور روہت سے امیدیں لگالیں

بھارت کے مستقل کپتان شبمان گل اور نائب کپتان شریاس ایئر کی انجری کے باعث ٹیم کی قیادت کے ایل راہول کریں گے

اسپورٹس ڈیسک November 30, 2025
ٹیسٹ سیریز میں بدترین شکست کے بعد بھارت نے ون ڈے سیریز میں ویرات کوہلی اور روہت شرما سے امیدیں لگالیں۔

تفصیلات کے مطابق بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلامیچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا۔

پروٹیز سے ٹیسٹ سیریز میں شکست کے باوجود ایک روزہ کرکٹ میں اچھے ریکارڈ کی وجہ سے میزبان سائیڈ کے حوصلے بلند ہیں۔

بھارت نے گزشتہ ڈھائی برس میں ون ڈے فارمیٹ کے ایشیا کپ اور چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی حاصل کی  ہے جبکہ ورلڈکپ کا فائنل بھی کھیلا۔

ون ڈے فارمیٹ میں سابق کپتان ویرات کوہلی اور روہت شرما کی موجودگی بھی بھارتی ٹیم کو ڈھارس دے گی۔

تاہم بھارت کے مستقل کپتان شبمان گل اور نائب کپتان شریاس ایئر دونوں ہی انجرڈ ہیں۔ بھارتی ٹیم کی قیادت کے ایل راہول کریں گے۔
