ایشیز: دوسرے ٹیسٹ سے قبل انگلینڈ کو بڑا دھچکا، اہم بولر انجرڈ

ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل انگلینڈ کی ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا۔
تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے تیز رفتار فاسٹ بولر مارک ووڈ بریسبین میں شیڈول دوسرے ایشیز ٹیسٹ میں ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔
ٹیم مینجمنٹ نے ان کی فٹنس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیریز کے باقی میچز کے لیے انہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ووڈ نے پرتھ میں کھیلے گئے پہلے ایشیز ٹیسٹ میں پیس اٹیک کی قیادت کرتے ہوئے تقریباً نو ماہ بعد بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی کی تھی۔
وہ رواں برس مارچ میں گھٹنے کی سرجری کے بعد سے میدان سے دور تھے۔ انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ اگست 2024 سری لنکا کے خلاف اولڈ ٹریفورڈ میں کھیلا تھا۔
یاد رہے کہ 36 سالہ مارک ووڈ نے پرتھ ٹیسٹ کے دوران دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ وہ سیریز کے پانچوں ٹیسٹ کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
پہلے میچ میں بھی ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے باعث ان کی شرکت مشکوک تھی، مگر نیٹس میں فٹنس ثابت کرکے انہوں نے میدان میں بھرپور رفتار دکھائی۔
انگلینڈ کی جانب سے مارک ووڈ کے حوالے سے احتیاط برتنا فطری امر ہے، کیونکہ ووڈ اپنی بہترین فارم میں دنیا کے ان تیز ترین بولرز میں شمار ہوتے ہیں جو 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار سے گیند کرسکتے ہیں۔