2 کروڑ 40 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر رقص کرتی دو بونی کہکشائیں

دونوں بونی کہکشائیں کششِ ثقل کی وجہ سے رقص کر رہی ہیں

ویب ڈیسک December 03, 2025
ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نے دو بونی کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا ہے جو کششِ ثقل کے سبب رقص کر رہی ہیں۔

این جی سی 4490 اور این جی سی 4485 نامی یہ دو کہکشائیں زمین سے 2 کروڑ 40 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر کان ویناٹیسی (دی ہنٹنگ ڈوگز) نام کی جھرمٹ میں موجود ہیں۔

ملکی وے کی اپنی ہمجولی کہکشاؤں کے علاوہ یہ اس کا قریب ترین ٹکراتا معروف ڈوارف-ڈوارف سسٹم ہے جہاں ماہرینِ فلکیات نے پہلی بار گیس کا پُل اور ستاروں کی الگ الگ آبادیوں دونوں کا براہِ راست مشاہدہ کیا ہے۔

NGC 4490 اور NGC 4485 مل کر ’آرپ 269‘ نامی نظام بناتی ہیں، جو ’ایٹلس آف پیکیولر گلیکسیز‘ میں شامل ہے۔ اتنا قریب ہونے کی وجہ سے (اور ویب ٹیلی اسکوپ کی زبردست صلاحیتوں کے سبب) یہ کہکشائیں ماہرین کو وہ مناظر قریب سے دکھاتی ہیں جو اربوں سال پہلے عام کہکشاؤں کے ٹکراؤ کے دوران پیش آتے تھے۔
