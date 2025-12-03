50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے۔
ماڈلنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کے بعد اداکاری کی دنیا میں اپنی پہچان بنانے والے فرحان علی آغا ایک بار پھر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔
تیرے بن اور سنو چندا جیسے مقبول ڈراموں میں اپنی جاندار اداکاری سے دل جیتنے والے فرحان، پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کے معاملے میں بھی ہمیشہ سنجیدہ رہے ہیں۔
50 سالہ فرحان علی آغا مستقل مزاجی کے ساتھ ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی کو فالو کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے لیے انسٹا گرام پر باقاعدگی سے اپنی ورک آؤٹ ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں۔
حال ہی میں انہوں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی جس نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی۔
مداح ان کی فٹنس، ڈسپلن اور جوان نظر آنے والی توانائی پر نہ صرف حیران ہیں بلکہ دل کھول کر تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔
ویڈیو کے نیچے کیے گئے تبصروں میں لوگوں نے ان کی محنت کو خوب سراہا۔
ایک صارف نے لکھا،’آپ باقاعدہ ہیرو کے روپ میں آسکتے ہیں، ہالی ووڈ بھی ٹرائی کریں۔‘
ایک اور نے کہا،’آپ نے ثابت کر دیا کہ عمر صرف ایک عدد ہے۔‘
جبکہ کسی نے محبت بھرے انداز میں لکھا،فرحان بھائی، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔‘
مداحوں کے اس ردِعمل سے واضح ہوتا ہے کہ فرحان علی آغا نہ صرف اپنی اداکاری سے بلکہ اپنی فٹنس سے بھی سب کو متاثر کر رہے ہیں۔