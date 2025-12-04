سردیوں میں کون سا لباس ٹرینڈ میں ہے؟

پاکستان میں سردیوں کا موسم ہر سال فیشن کے اعتبار سے خاص دلچسپی کا حامل ہوتا ہے۔ اس سال نہ صرف گرم اور آرام دہ ملبوسات بلکہ اسٹائل اور روایت کا حسین امتزاج بھی سرِ فہرست ہے۔
1۔ کھدر
فیشن ایکسپرٹس کے مطابق کھدر اب بھی سردیوں کا سب سے مقبول اور قابلِ اعتماد فیبرک ہے۔ اس کی موٹی بُنائی نہ صرف گرمی فراہم کرتی ہے بلکہ اسے ڈیزائنرز نے جدید پرنٹس، کڑھائی اور ڈیجیٹل آرٹ کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔
کھدر کے سوٹ اور لانگ شرٹس کو اسٹائل کرنے کے لیے عام طور پر دھنک یا ملٹی کلرز استعمال کیے جاتے ہیں، جو سرد موسم میں کلاسیکل اور آرام دہ تاثر دیتے ہیں۔
2۔ ویلویٹ
یہ موسم (یعنی سردیاں) ولویٹ کی شان و شوکت کا سیزن سمجھا جاتا ہے۔ ڈیزائنرز اس جاذبِ نظر فیبرک کو کپڑوں، جیکٹس اور پارٹیز کے لباس میں بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔
گہرے ٹونز جیسے میرون، نیلا اور سبز ویلویٹ کے ملبوسات سردیوں میں خاص رجحان میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویلویٹ کے ساتھ ہلکی کڑھائی یا تِلّا ورک بھی ماڈرن اور روایتی دونوں اسٹائل کو یکجا کرتا ہے۔
3۔ لئیرنگ اور کو۔آرڈ سیٹ
سردیوں میں لیئرنگ اب صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ اسٹائل کا حصہ بن چکا ہے۔ 2025 میں لانگ کارڈیگن، اسٹرکچرڈ بلیزر اور بلیزر نما شرگ خاصے مقبول ہیں۔
اسی طرح کو۔آرڈ سیٹ ، جیسے کھدر یا لینن کے دو ٹکڑوں کے سیٹس ، جو اسٹائل اور آسانی (کمفرٹیبلٹی) دونوں فراہم کرتے ہیں۔
4۔ پشمی اور اون کی شال
پشمی اور اون کی شال سردیوں کا لازمی حصہ ہیں۔ فیشن ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بُنی ہوئی یا نسبتاً سادہ ڈیزائن واہلی شال ٹرینڈنگ میں ہیں، جو نہ صرف سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ لباس کو زیادہ پرکشش بھی بناتے ہیں۔
کچھ مشہور ڈیزائنر ماڈلز میں میرر ورک، کشمیری ایمبرائیڈری اور روایتی پیٹرنز بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ شال کو محض سردی سے بچانے والا آئٹم نہ بنایا جائے بلکہ اسٹائل اور فیشن کا حصہ سمجھا جائے۔
5۔ جدید فیبرکس اور فیوژن ڈیزائن
ڈیزائنرز نئے دور میں روایتی اور جدید فیبرکس کو ملا کر نیا اسٹائل تخلیق کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے فیبرکس جو ہلکے مگر ہیٹ ریٹیننگ خصوصیات رکھتے ہیں، وہ زیادہ مشہور ہو رہے ہیں۔
اسی طرح کیپ اسٹائل ٹاپس اور کوٹس بھی ایک نئی جہت دے رہے ہیں، جو روایتی اور مغربی کپڑوں کو خوبصورت انداز میں ملا رہے ہیں۔
فیشن ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق سردیوں میں لباس وہی بہتر رہتا ہے جو آرام، روایت اور اسٹائل کو ملا کر پیش کیا جائے۔ کھدر، ویلویٹ اور جدید لیئرنگ کے ساتھ ساتھ ماحول دوست فیبرکس اور جدید کٹنگ اسٹائل سرد موسم میں بہترین اور خوش مزاجی کا سبب بنتے ہیں۔
یہ رجحانات نہ صرف ٹرینڈنگ ہیں بلکہ فیشن کو سمجھنے والے لوگوں کو اپنی شناخت اور اسٹائل کو منفرد انداز میں پیش کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں۔