بھارت کو بڑا جھٹکا: انڈین براہموس انجینیئر پاکستان کیلئے جاسوسی الزام سے بری

نشانت اگروال براہموس ایرو اسپیس کے ٹیکنیکل ریسرچ ڈویژن میں چار سال تک سسٹم انجینیئر کے طور پر کام کر چکے ہیں

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

بھارت میں ممبئی ہائی کورٹ نے براہموس میزائل ایرو سپیس انجینیئر نشانت اگروال کو پاکستان کیلئے جاسوسی کے الزام سے بری کرتے ہوئے ان کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی۔

عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا کہ ملزم نے براہموس میزائل کے خفیہ راز پاکستان کو فراہم کیے تھے۔

تاہم عدالت نے نشانت اگروال کو اپنے ذاتی کمپیوٹر پر حساس معلومات رکھنے پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی، جو وہ پہلے ہی جیل میں کاٹ چکے ہیں۔ اس لیے عدالت نے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

نشانت اگروال براہموس ایرو اسپیس کے ٹیکنیکل ریسرچ ڈویژن میں چار سال تک سسٹم انجینیئر کے طور پر کام کر چکے ہیں اور مسلح افواج کے لیے 2014 سے 2018 کے دوران 70 سے 80 میزائلوں پر کام کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے۔ انہیں نوجوان سائنسدان کے ایوارڈ سمیت کئی اعزازات بھی مل چکے ہیں۔

انہیں 2018 میں انسدادِ دہشتگردی اسکواڈ اور ملٹری انٹیلی جنس نے گرفتار کیا تھا۔ حکام کا دعویٰ تھا کہ ان کے کمپیوٹر سے اہم خفیہ معلومات برآمد ہوئی تھیں اور یہ کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے انہیں ایک جعلی خاتون کے ذریعے ورغلا کر ڈیٹا حاصل کیا۔

ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھارت کے حساس دفاعی ادارے براہموس ایروسپیس کے سیکیورٹی نظام پر اٹھنے والے سوالات بھی ایک بار پھر زیر بحث آگئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 12:15 PM |
کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

 Dec 04, 2025 11:33 AM |
سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

نہر عبور کرنے کی مشق کے دوران بھارتی فوجی ٹینک ڈوب گیا؛ 1 اہلکار ہلاک، 2 کی حالت غیر

Express News

دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست جاری؛ پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟

Express News

یوکرین جنگ؛ ٹرمپ تجاویز پر روس اور امریکا کے مذاکرات بے نتیجہ ختم

Express News

افغان طالبان حکومت وسطی ایشیا اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکی

Express News

اسرائیلی افواج فلسطینی علاقوں سے نکل جائے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور

Express News

روس یوکرین جنگ: یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ امن فارمولہ مسترد کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو