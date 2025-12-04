فلم تشہیر کےلیے پانی والے بل بورڈ نے لوگوں کو حیران کردیا

یہ کوئی عام بل بورڈ نہیں بلکہ ایک مکمل ’واٹر انسٹالیشن‘ ہے

ویب ڈیسک December 04, 2025
ایک نئی تشہیری مہم نے ثابت کیا ہے کہ آج کے زمانے میں صرف جامد پوسٹرز اور سادہ بل بورڈز کافی نہیں رہے، ہالی ووڈ میں لگنے والے اس جدید بل بورڈ نے اشتہاری دنیا میں ایک نیا تجربہ پیش کیا ہے۔

مشہور ویب سیریز ڈزنی پلس کے تحت ریلیز ہونے والے ’Percy Jackson and the Olympians‘ کے دوسرے سیزن کی تشہیر کے لیے لاس اینجلس کے مشہور چوراہے ہالی ووڈ اور وائن پر ایک بل بورڈ نصب کیا گیا ہے، مگر یہ کوئی عام بل بورڈ نہیں بلکہ ایک مکمل ’واٹر انسٹالیشن‘ ہے... پانی، دھند اور فواروں سے مزین، جو دیکھنے والوں کو فوراً اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ 

یہ بل بورڈ ایک فنکشنل واٹر ٹینک کی مانند ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں مسلسل بہتے پانی کے ساتھ چھوٹے فوارے اور دھند کے اثرات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جب سیزن 2 کا ٹریلر چل رہا ہوتا ہے، تو پانی بہہ کر سڑک کی جانب نکلتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دریا کی ایک چھوٹی لہر واقعی وہاں موجود ہو۔ اس نئے تشہیری انداز نے بل بورڈ کو ایک جامد اشتہار سے ہٹ کر ایک جذباتی اور جاندار تجربہ بنا دیا ہے۔ 

یہ انوکھا اشتہاری تجربہ دیکھنے والوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ لوگ رک کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصاویر لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسے ’تخلیقی بل بورڈ‘، ’حقیقت اور فینٹسی کا ملاپ‘ اور ’سب سے پاگل اشتہار‘ کہتے ہوئے سراہ رہے ہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ اشتہار صرف ایک تصویر نہیں، بلکہ جذبات اور احساسات کا امتزاج بھی ہو سکتا ہے۔ 

تاہم، ہر شاندار خیال کو بلا تنقید قبول کرنا بھی درست نہیں۔ کچھ صارفین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر تشہیر اتنی متاثر کن اور مہنگی ہے، تو سیریز خود بھی اُس معیار کی ہونی چاہیے۔ اُن کے مطابق صرف ایک دیدہ زیب بل بورڈ کافی نہیں، کہانی، اداکاری، پروڈکشن ویلیو اور مواد کی گہرائی بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی اس تشہیر نے توقع جگائی ہے۔ 

پرسی جیکسن اینڈ دی اولمپئن، سیزن 2، مصنف رِک ریوڈان کے ناول ’’دی سی آف مونسٹرز‘‘ پر مبنی ہے جو 10 دسمبر 2025 کو ڈزنی پلس پر ڈیبیو کرنے جارہا ہے۔ اس نئے سیزن کےلیے یہ بل بورڈ بالکل مناسب پیش لفظ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ماحول، پانی کے فوارے، دھند کے اثرات اور روشنیاں، بالکل سیریز کی تھیم یعنی یونانی دیوتاؤں اور سمندر کی مہم کے ماحول سے میل کھاتا ہے۔ 
