پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انتخابی عمل روکنے کا حکم، جواب طلب کرلیا گیا

اسلام آباد:
پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے ہاکی فیڈریشن کے انتخابی عمل کو روکنے کا حکم دیتے ہوئے فیڈریشن سے 7 روز میں تحریری وضاحت کی ہدایت بھی کردی ہے۔
پی ایس بی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو خط میں لکھا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کو انتخابات کے انعقاد کا اختیار نہیں ہے، پورٹل کے ذریعے کلبز کی رجسٹریشن اور اسکروٹنی کا عمل غیر قانونی ہے اور ہاکی فیڈریشن کے دو رکنی الیکشن کمیشن کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔
ہاکی فیڈریشن کو کہا گیا ہے کہ پی ایس بی نے 26 نومبر کو لکھے گئے خط میں قانونی پوزیشن واضح کردی تھی لہٰذا ہاکی فیڈریشن کا از خود انتخاب کرانا آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کے انتخابات، کلبز کی رجسٹریشن اور اسکروٹنی پی ایس بی کا کام ہے۔
پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہاکی فیڈریشن سے 7 یوم کے اندر تحریری طورپر اپنے غیرقانونی عمل کی وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔
پی ایچ ایف نے از خود اپنے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا تھا، جس پر پی ایس بی نے پی ایچ ایف کو از خود الیکشن شیڈول جاری کرنے پر سات روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
پی بی ایس نے واضح کیا ہے کہ حکومتی اداروں سے اجازت لیے بغیر پی ایچ ایف کا الیکشن نہیں ہوگا، رپورٹس کے مطابق پی ایچ ایف نے دو رکنی الیکشن کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔