پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انتخابی عمل روکنے کا حکم، جواب طلب کرلیا گیا

پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہاکی فیڈریشن کو غیرقانونی عمل کی 7 روز میں تحریری وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کردی

ذوالفقار بیگ December 16, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے ہاکی فیڈریشن کے انتخابی عمل کو روکنے کا حکم دیتے ہوئے فیڈریشن سے 7 روز میں تحریری وضاحت کی ہدایت بھی کردی ہے۔

پی ایس بی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو خط میں لکھا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کو انتخابات کے انعقاد کا اختیار نہیں ہے، پورٹل کے ذریعے کلبز کی رجسٹریشن اور اسکروٹنی کا عمل غیر قانونی ہے اور ہاکی فیڈریشن کے دو رکنی الیکشن کمیشن کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔

ہاکی فیڈریشن کو کہا گیا ہے کہ پی ایس بی نے 26 نومبر کو لکھے گئے خط میں قانونی پوزیشن واضح کردی تھی لہٰذا ہاکی فیڈریشن کا از خود انتخاب کرانا آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کے انتخابات، کلبز کی رجسٹریشن اور اسکروٹنی پی ایس بی کا کام ہے۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہاکی فیڈریشن سے 7 یوم کے اندر تحریری طورپر اپنے غیرقانونی عمل کی وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔

پی ایچ ایف نے از خود اپنے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا تھا، جس پر پی ایس بی نے پی ایچ ایف کو از خود الیکشن شیڈول جاری کرنے پر سات روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔

پی بی ایس نے واضح کیا ہے کہ حکومتی اداروں سے اجازت لیے بغیر پی ایچ ایف کا الیکشن نہیں ہوگا، رپورٹس کے مطابق پی ایچ ایف نے دو رکنی الیکشن کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

 Dec 16, 2025 07:03 PM |
فٹبالر لیونل میسی اور کرینہ کپور کی ملاقات، ویڈیو وائرل

فٹبالر لیونل میسی اور کرینہ کپور کی ملاقات، ویڈیو وائرل

 Dec 16, 2025 06:27 PM |
آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

 Dec 16, 2025 04:44 PM |

متعلقہ

Express News

فیض حمید کی سزا خوش آئند، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے، شاہد آفریدی

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی ٹیم سے باہر!

Express News

نازیبا حرکات کی شکایت، آسٹریلیا کے کھلاڑی پر غیر معینہ مدت تک پابندی

Express News

بگ بیش میں شاہین آفریدی کی مایوس کُن پرفارمنس، امپائر نے بولنگ سے روک دیا 

Express News

میسی کی سچن ٹنڈولکر سے ملاقات، تحفے میں کیا دیا؟

Express News

کھلاڑی بھی روبوٹ نہیں انسان ہیں، ثانیہ مرزا نے ڈپریشن کی وجہ بتادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو