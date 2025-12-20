وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہائی اینڈ ٹیکنالوجی اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی نمائش

خیبر پختونخوا حکومت انوویشن پر مبنی ترقی اور خود انحصاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک December 20, 2025
پشاور:

خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہائی اینڈ ٹیکنالوجی اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی نمائش منعقد ہوئی جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی، ایچ آئی وی ودیگر بیماریوں کیلئے مقامی پی سی آر کٹس کی نمائش کی گئی۔

اس موقع پر کان کنی کے لیے دھماکہ خیز مواد کے متبادل کے طور پر لیکوئیڈ آکسیجن کے استعمال جبکہ جدید الیکٹرو سرجیکل آلات اور طلبہ کے لیے ای اسٹڈی کارڈ سسٹم کی نمائش بھی کی گئی۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے اس موقع پر کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت انوویشن پر مبنی ترقی اور خود انحصاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد قدرتی وسائل میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ویلیو ایڈیشن اور معاشی ترقی ہے،

سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت بایومیڈیسن اور ایڈوانسڈ میٹیریلز میں ابھرتی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہے،  آج مصنوعی جلد کی تیاری کا پاکستان کا پہلا منصوبہ پیش کیا گیا، برن کیئر کے لیے مصنوعی جلد پاک آسٹریا فخہ شولے یونیورسٹی کے تعاون سے تیار کی گئی، پی سی آر کٹس کا منصوبہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو دیا گیا ہے۔

سہیل آفریدی نے بتایا کہ ای رکشہ منصوبے کے تحت الیکٹرک رکشوں کی تیاری سے فیول انحصار میں کمی ممکن ہوگی، ای اسٹڈی کارڈ کے ذریعے طلبہ کو ای بکس، جدید فیچرز اور اے آئی ٹیوٹرز کی سہولت میسر ہوگی۔
