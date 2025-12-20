ماؤنٹ مونگانوئی: کیوم ہوج کی سنچری کے باوجود نیوزی لینڈ فتح کیلیے فیورٹ

ویسٹ انڈیز کو ابھی نیوزی لینڈ پر سبقت حاصل کرنے لیے مزید 195 رنز درکار ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 20, 2025
ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے 575 رنز کے جواب میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 381 رنز بنالیے ہیں۔

ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلے جارہے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر کیوم ہوج 109 اور اینڈرسن فلپ 12 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔

تاہم ویسٹ انڈیز کو ابھی نیوزی لینڈ پر سبقت حاصل کرنے لیے مزید 195 رنز درکار ہیں۔

برینڈن کنگ 63، جون کیمپبیل اور ایلک اتھانازے 45، 45 جسٹن گریوز 43، تیون املاچ 27 اور کپتان روسٹن چیز 2 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈفی اور اعجاز پٹیل نے 2، 2 جبکہ مائیکل رائے اور ڈیرل مچل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ڈیوون کونوے (227) کی ڈبل سنچری اور کپتان ٹام لیتھم (137) کی سنچری کی بدولت 575 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کی تھی۔

ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈن سیلز، اینڈرسن فلپ اور جسٹن گریوز نے 2،2 جبکہ روسٹن چیز اور کیمار روچ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔
