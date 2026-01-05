قومی سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی جب کہ پی کے سرٹ اور روسی سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔
پی کے سرٹ اور کیسپرسکی تربیت اور آگاہی پروگرام شروع کریں گے، پی کے سرٹ اور کیسپرسکی کے درمیان یہ شراکت داری ملک میں سائبر مزاحمت کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہے۔
پی کے سرٹ اور کیسپرسکی پاکستان میں سائبر خطرات سے متعلق معلومات کے پیشہ ورانہ تبادلے کو یقینی بنائیں گے، ڈائریکٹر جنرل، نیشنل سرٹ نے کہا کہ کیسپرسکی کے ساتھ شراکت داری قومی سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اور اہم قدم ہے، سائبر جاسوسی، ڈیٹا لیک، اہم تنصیبات پر حملے اور غلط معلومات کی مہمات سے نمٹنا ضروری ہے۔
کیسپرسکی نے کہا کہ ڈیجیٹل ترقی کے تحفظ کے لیے مضبوط سائبر سیکیورٹی ناگزیر ہے، پی کے سرٹ کے ساتھ تعاون پاکستان کی محفوظ ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔