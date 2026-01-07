ڈائریکٹوریٹ جنرل اسپیشل ایجوکیشن کی عمارتیں سرکاری اداروں کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف

بغیر قانونی قبضہ کہ وجہ سے معذور بچوں کی تعلیم متاثر ہورہی ہے، وزارت تعلیم کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا،حکام

ویب ڈیسک January 07, 2026
ڈائریکٹوریٹ جنرل اسپیشل ایجوکیشن کی عمارتیں سرکاری اداروں کا زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہے جب کہ قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم نے قابض اداروں کو فوری عمارتیں خالی کرنے کی ہدایت کردی۔ 

ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن  نے کہا کہ بغیر قانونی قبضہ کہ وجہ سے معذور بچوں کی تعلیم متاثر  ہو رہی ہے، حکام نے کہا کہ وزارت تعلیم کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔

2016 سے اسکول، کھیل کے میدان اور پارکنگ پر قبضہ برقرار ہے، پاکستان بیل المال کا آر سی سی ڈی ڈی ہاسٹل بلاک 2001 سے زیر قبضہ ہے، انسانی حقوق کی وزارت کے ماتحت ادارے کا اسپیشل ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ پر قبضہ ہے۔
