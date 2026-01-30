حماس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، جلد اپنی AK-47 تک واپس کردیں گے؛ ٹرمپ

اسلحہ پھینکنے والوں کو مالی مراعات، روزگار اور عام معافی دی جائے گی

ویب ڈیسک January 30, 2026
امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو جلد از جلد اسلحہ پھینکنے کی دھمکی دیدی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول اوروں کے برعکس میرا یقین ہے کہ حماس جلد ہی اسلحہ ڈالنے جا رہی ہے۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران دیا لیکن اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔

انھوں نے مزید کہا کہ حماس کے پاس ہتھیار چھوڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا یہاں تک کہ وہ اپنی اے کے 47 رائفلیں بھی حوالے کریں گے۔

مشرقِ وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وِٹکوف نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تصدیق کی تاہم انھوں نے بھی وقت نہیں بتایا۔

ادھر اقوامِ متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والٹز نے انکشاف کیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی پروگرام متعارف کرایا جائے گا جس میں ہتھیار پھینکنے والوں کو رقم، روزگار اور عام معافی دی جائے گی۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جنگجوؤں کے لیے اسلحہ پھینک کر مالی فوائد لینے اور عام شہری جیسی زندگی گزارنے کا موقع دینے والا یہ منصوبہ کئی ماہ سے زیرِ غور ہے۔

عرب سفارتکاروں نے بھی بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے ثالث ایک مرحلہ وار منصوبہ چاہتے ہیں جس میں حماس پہلے بھاری ہتھیار اور پھر ہلکے ہتھیار بھی حوالے کرکے غیر مسلح ہوجائے گا۔

تاہم اسرائیل اس طریقہ کار سے متفق نہیں کیونکہ ہلکے ہتھیاروں کے ذریعے بھی حماس نے غزہ میں اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے۔

ٹرمپ نے اجلاس کے دوران یہ بھی کہا کہ یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش میں حماس نے مدد فراہم کی تاہم اسرائیل نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔

اسرائیل نے حال ہی میں غزہ سے آخری یرغمالی رین گیولی کی لاش ایک قبرستان سے خود اپنی انٹیلی جنس اور فوج کے ذریعے برآمد کی تھی۔

رین گیولی کی واپسی کے بعد انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس (ICRC) نے اسرائیل کے قبضے سے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کی وزارتِ صحت کے حوالے کیں۔

یاد رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینی لاشیں واپس کی جا رہی ہیں۔

گزشتہ برس اکتوبر سے جاری اس عمل کے دوران 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1,808 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل سے رہائی ملی ہے۔

مجموعی طور پر 195 یرغمالیوں جن میں 35 ہلاک شدہ تھے اور 3,472 فلسطینی قیدیوں کی واپسی میں سہولت فراہم کی گئی۔

 
