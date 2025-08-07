لاہور؛ خاوند کے سامنے بیوی کا گینگ ریپ، مرکزی ملزم فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک

لاہور:
چوہنگ میں خاوند کے سامنے بیوی کے گینگ ریپ واقعے کا مرکزی ملزم گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن نے گینگ ریپ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا اور قصور میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں چوتھا مرکزی ملزم عمران ہلاک ہوگیا۔
پولیس نے بتایا کہ ملزمان کی فائرنگ سے انسپکٹر شاہد جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے تاہم ملزمان کی فائرنگ سے بلٹ پروف جیکٹس اور موبائل کو نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ہلاک ملزم عمران نے گینگ ریپ کی مکمل منصوبہ بندی کی تھی۔
لاہور کے علاقے چوہنگ میں درج مقدمے میں نامزد ملزمان میں سے 3 اویس، زاہد اور ارشاد پہلے ہی سی سی ڈی کے ساتھ مقابلہ میں مارے جا چکے ہیں۔