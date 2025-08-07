آئمہ بیگ نے نکاح میں کونسے ڈیزائنر کا مہنگا عروسی جوڑا پہنا؟

گلوکارہ اپنے قریبی دوست زین احمد کیساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں

August 07, 2025
پاکستان میوزک انڈسٹری کی گلوکارہ آئمہ بیگ حال ہی میں پیا گھر سدھار گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے عروسی لباس کے خوب چرچے ہورہے ہیں۔

آئمہ بیگ کی شادی کی تصاویر حال ہی میں سامنے آئیں جس کے بعد گلوکارہ نے خود سوشل میڈیا پر اپنے نکاح کی تصدیق کرتے ہوئے خوبصورت تصاویر مداحوں کیساتھ شیئر کیں۔ 

ان تصاویر پر جہاں سوشل میڈیا صارفین اور مداحوں نے انہیں نکاح کی مبارکباد دی وہیں ان کے عروسی لباس کی بھی خوب تعریف کی۔ 

آئمہ بیگ نے اپنی زندگی کے اس خوبصورت اور بڑے دن کیلئے معروف فیشن ڈیزائنر حسین ریہار کی ویڈنگ کلیکشن سے اس سنہرے اور سبز رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا جس کی قیمت 2800 امریکی ڈالر یعنی پاکستان کے 7 لاکھ 91 ہزار روپے سے زائد ہے۔

یاد رہے کہ آئمہ بیگ نے اپنے قریبی دوست زین احمد سے شادی کی ہے جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر اور بزنس مین ہیں۔ گلوکارہ اداکار شہباز شگری سے منگنی ختم کرنے کے بعد زین احمد کیساتھ تعلقات میں تھیں اور انہوں نے متعدد بار سوشل میڈیا پر ان کیساتھ اپنی تصاویر بھی شیئر کی تھیں۔ 
