ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

’’سیلف رسپیکٹ کہاں ہے بھئی؟‘‘ صارفین کے طنزیہ کمنٹس

ویب ڈیسک August 10, 2025
پاکستانی شوبز کی مشہور سابق جوڑی ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ایک دوسرے سے ملاقات کی خبریں سامنے آنے کے بعد مداحوں کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہے۔

ہانیہ اور عاصم نے ماضی میں کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، اور مداحوں نے بھی اس جوڑی کو بے حد پسند کیا۔ تاہم تعلقات میں دراڑ پڑنے پر یہ رشتہ نہایت تلخ انداز میں ختم ہوا، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے پر تنقیدی بیانات دیے اور مداح بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوگئے۔

ہانیہ عامر سے تعلقات ختم ہونے کے بعد عاصم اظہر نے میرب علی سے تعلق قائم کیا اور منگنی کی، مگر یہ رشتہ بھی حال ہی میں ختم ہو گیا۔ اب افواہیں ہیں کہ ہانیہ اور عاصم کے درمیان پرانی محبت دوبارہ جاگ اٹھی ہے۔

معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب ایک ایونٹ میں ہانیہ عامر کو عاصم اظہر کی پرفارمنس کے دوران سامنے کی قطار میں دیکھا گیا۔ عاصم نے مبینہ طور پر ہانیہ کے لیے چند گانے گائے اور ان کی فرمائش پر "Regardless" بھی گایا۔ یہ منظر اس وقت سامنے آیا جب عاصم اور میرب علی کی علیحدگی کی خبر تازہ ہی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس موقع کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور یہاں تک کہ کولڈ پلے کنسرٹ میں مشہور "Astronomer CEO" میم کی طرز پر ایک میم بھی دونوں پر بنائی گئی۔

سوشل میڈیا پر کئی صارفین دونوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، ’’یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے۔‘‘ ایک اور نے کہا، ’’عاصم کو کچھ وقار دکھانا چاہیے تھا، ابھی بریک اپ ہوا ہے۔‘‘ جبکہ ایک نے طنزیہ انداز میں پوچھا، ’’سیلف ریسپیکٹ کہاں ہے بھئی؟‘‘
