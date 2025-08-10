پاکستانی تیر اندازوں نے ایشین چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کردی

INCHEON:
قومی تیر اندازوں صنوبر امین اور اریب حسین نے ایشین چیلنج آرچری چمپئن شپ میں تاریخ رقم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے سلور اور برانز میڈلز حاصل کر لیے جو ایشیا کی سطح پر تیر اندازی میں پاکستان کے لیے اولین میڈلز ہیں۔
ورلڈآرچری ایشیا جوائنٹ ٹریننگ کے زیر اہتمام کوریا کے شہر انچیون میں منعقدہ ڈبلیو اے اے ایشین چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں پاکستان کے تیر اندازو ں نے شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
قومی جونیئر گولڈ میڈلسٹ صنوبر امین نے ویمنز ٹیم ایونٹ میں سلور جبکہ اریب حسین صدیقی نے مینز ٹیم ایونٹ میں برانز میڈل جیتا۔
چیمپئن شپ میں ایشیا کے 17 ممالک کے 80 سے زائد تیرانداز شریک ہوئے، قومی تیراندازوں نے چیمپین شپ کے دوران ایشین سطح پر منعقدہ مشترکہ ٹریننگ کیمپ میں بھی شرکت کی۔